Доповідь Сенату про загрозу з боку Росії шкодить самим США - Кремль

Речник Кремля назвав звинувачення у втручанні у вибори «безпідставними»





Доповідь, опублікована сенаторами-демократами, в якій Росію звинувачують у втручанні у вибори в різних країнах світу, завдає шкоди не тільки двостороннім відносинам, а й самим США, заявив в четвер речник Кремля Дмитро Пєсков.



«Ми можемо лише висловити жаль у зв'язку з триваючою кампанією і зайвий раз нагадати, що досі всі ці побоювання, всі звинувачення нашої країни у втручанні не мають під собою ніяких підстав», - підкреслив Пєсков.

Документ обсягом в понад 200 сторінок, підготовлений демократичними співробітниками апарату Сенатського комітету з міжнародних відносин, став першим масштабним дослідженням стратегії і тактики, використаної Кремлем в останні два десятиліття для втручання в політичні процеси в США і країнах Європи.

Законодавці звинуватили Росію у триваючому наступі на демократичні інституції в різних країнах світу, і закликали президента Трампа вважати втручання у вибори національною кризою.

Доповідь підготовлено на доручення провідного демократа в Комітеті Сенату з міжнародних відносин Бена Кардина, який заявив, що Володимир Путін «діятиме так довго, як йому буде дозволено діяти, якщо ми не будемо протидіяти».

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