У Лаврова захотіли, щоб Держдеп США заборонив українцям їздити до Криму

США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України

З початку року окупований Росією українським Крим відвідали понад 600 000 осіб з України. Про це заявили у Представництві МЗС Росії у Сімферополі через офіційний Twitter.

У міністерстві закордонних справ Росії не навели джерела таких статистичних даних, але використали їх, щоб прокоментувати оприлюднену урядом США Декларацію щодо Криму, яка закріплює політику довічного невизнання незаконної анексії Криму Росією.

"Державжний департамент та державний секретар Помпео, не забудьте опублікувати "Декларацію щодо України", яка заборонить українцям відвідувати російський Крим", - заявили у зовнішньополітичному відостві Росії.

Раніше Державний департамент США оприлюднив офіційну Декларацію щодо Криму, яку сам уряд США прирівнює до Декларації Веллеса у 1940-му році, що засудила окупацію країн Балтії з боку СРСР та закріпила невизнання Америкою їх анексії. Декларація Веллеса, оприлюднена тодішнім держсекретарем США Самнером Веллесом, поклала початок політиці невизнання анексії країн Балтії, яка зберігалась аж до здобуття ними незалежності.

Сенатська резолюція закликає США спільно з ЄС та НАТО не допустити подальшої консолідації незаконної окупаційної влади у Криму

"Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у Декларації, яку оприлюднив Держдеп.

Слідом за Державним департаментом США Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив двопартійну резолюцію, яка засуджує незаконну окупацію Криму Росією. Текст резолюції оприлюднено на сайті комітету.

Текст документу наголошує, що Крим є частиною суверенної України, а США мають відкинути усі спроби змінити цей статус, демографічний склад та політичну природу Криму.

Резолюція закликає уряд США спільно з ЄС та НАТО і міжнародною спільнотою зробити пріоритетними зусилля по недопущенню подальшої консолідації незаконної окупаційної влади у Криму. Документ також вітає санкції США накладені на Росію та ін. щодо Криму та закликає уряд Америки заохочувати нові санкції щодо Криму з боку Європейською союзу.

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