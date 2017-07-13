Німецькі турбіни в Криму - санкції ЄС щодо Росії під критичною увагою

Скандал із доставкою німецьких турбін у Крим привабив увагу до того, наскільки суворо виконуються умови санкцій Європейського Союзу щодо Росії за її агресію проти України та намагання Москви силою змінити мінародновизнані кордони.

...Уряд стежить за справою з великою увагою...Насамперед, це відповідальність компанії Siemens

Уряд у Берліні вимагає відповідей від компанії Siemens після того, як принаймні дві турбіни німецького виробництва опинилися у Криму всупереч санкціям.

ЄС забороняє вести бізнес на українському півострові, захопленому Росією 2014.

Тим часом агенція Reuters передає, що її кореспонденти бачили у кримському порту Феодосія вантажі, схожі на дві інші німецькі турбіни, які за твердженням Siemens, насправді призначалися для міста Тамань на півдні Росії (за 10 кілометрів від Кримського півострова на іншому боці Керченської протоки).

Речник німецького канцлера Анґели Меркель Штеффен Зайберт сказав журналістам у Берліні, що уряд стежить за справою “з великою увагою” і що насамперед “це відповідальність компанії Siemens”.

Раніше представники Siemens звинуватили російську сторону у порушенні контрактів і повідомили, що у вівторок подали позов проти російської державної компанії Технопромекспорт.

У середу речник Siemens у штаб-квартирі у Мюнхені сказав, що компанія намагається встановити усі факти з точним розташуванням турбін.

Росії турбіни потрібні для збільшення енергогенеруючих потужностей у Криму, відрізаному від української системи електропостачання.

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