У Сенаті США розкритикували конгресменів за зволікання в ухваленні нових санкцій щодо Росії

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Коркер каже, що процедурні питання навряд чи можуть бути причиною затримки в голосуванні в Палаті представників

Глава Комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Коркер заявив в понеділок, що, якщо Палата представників не проголосує за законопроект про нові санкції щодо Росії, то це буде виключно через те, що конгресмени не хочуть запровадження нових обмежувальних заходів проти Москви, а не через процедурні проблеми.



«Ніякої проблеми тут немає, вони просто повинні вирішити, чи хочуть вони голосувати за законопроект про санкції щодо Росії чи ні», - заявив Кокер.



15 червня Сенат США майже одноголосно проголосував за нові санкції проти Росії і Ірану. Тоді 98 законодавців із 100 підтримали законопроект про санкції.



Однак після цього законопроект, що вимагає схвалення обох палат Конгресу, застряг в Палаті представників, лідери якої посилаються на процедурні складності, пояснюючи затримку його схвалення.



Прийнятий Сенатом законопроект, крім нових санкцій щодо Росії та Ірану, передбачає створення спеціального механізму, згідно з яким для пом'якшення чи скасування діючих санкцій президенту Дональду Трампу буде потрібно схвалення Конгресу. Незабаром після прийняття Сенатом США законопроекту низка впливових законодавців висловилися про його значення і сигнал, який він повинен надіслати російському керівництву.





«Ми не можемо собі дозволити марнувати час, - заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн. - Необхідно, щоб Сполучені Штати Америки надіслали чіткий сигнал Володимиру Путіну і будь-якому іншому агресору - що ми не терпітимемо нападів на нашу демократію».





«Ми не повинні допустити, щоб подібного роду втручання в наші вибори стали нормальним явищем», - зазначила сенатор-демократ Джін Шагін.

29 червня Сенат одноголосно ухвалив новий законопроект, з якого прибрали «проблемне» положення, але поки що у Палаті представників голосування не було.

У понеділок республіканці в Палаті представників заявили, що нова версія законопроекту не задовольнила процедурну проблему і Сенат має знову внести поправку і голосувати.

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