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Паспортизація українців Росією становить загрозу - американський експерт

На фото: президент Росії Володимир Путін вручає паспорт американському актору Стівену Сіґалу

Спрощення процедури отримання російського громадянства українцями становить небезпеку і свідчить про те, що Росія зберігає амбіції щодо України. Про це заявила Моллі Маккью, американський експерт з міжнародної політики та стретегії.

Це небезпечно. Паспортизація свідчить про ширші амбіції щодо України

У середу Державна Дума Росії дозволила українцям отримувати паспорт Російської Федерації без відмови від громадянства України. Раніше процедура набуття громадянства Росії передбачала надання довідки про відмову від громадянства України від компетентних національних органів.

"Росія твердить, що 600 тисяч українців намагаються позбутись українського громадянства і стати росіянами. Це небезпечно. Паспортизація свідчить про ширші амбіції щодо України", - заявила Моллі Маккью у Twitter.

ТАСС наводить слова голови комітету Державної Думи Росії з питань державного будівництва та законодавства Павла Крашеннікова, який заявив, що сьогодні в Україні чимало людей не мають змоги отримати довідку про відмову від громадянства України.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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