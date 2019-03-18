Американські та російські дипломати обговорять кризу у Венесуелі

США та російські дипломати збираються на цьому тижні в Римі для обговорення "погіршення ситуації у Венесуелі".

Росія досі визнає президента Венесуели Ніколаса Мадуро єдиним легітимним лідером країни. Очікується, що російські чиновники підкреслять цю позицію, коли вони зустрінуться з спеціальним посланником США у Венесуелі Елліоттом Абрамсом у Римі в понеділок та вівторок.

США та близько 50 інших країн визнали лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

Під час зустрічей Росія вкотре наголосить, що військове втручання США в південноамериканську країну буде неприйнятним, заявив у неділю інформаційному агентству «Інтерфакс» заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. "Позиції Москви і Вашингтона з цього питання діаметрально протилежні, але це не причина не говорити", - сказав Рябков.

Як повідомляється, Рябков також заявив, що уряд Росії, незалежно від тиску в США, продовжить співпрацювати з Венесуелою в ряді секторів, включаючи енергетичний та військовий. Росія та кілька інших країн кажуть, що санкції, введені США проти Венесуели, лише шкодять населенню країни. Росія надіслала продукти харчування та медичну допомогу Венесуелі, допомагаючи уряду Мадуро обійти санкції. Абрамс захистив позицію США щодо американських санкцій, заявивши, що вони є лише тимчасовим заходом.

"Мета санкцій - мотивувати людей змінити свою поведінку", - сказав він. "Отже, коли ми відкликаємо візи, ми чітко заявляємо, що це рішення може бути змінено, якщо зміниться поведінка людей. Це не просто покарання, ми сподіваємося, що це також є стимулом до зміни поведінки".

Абрамс також відхилив твердження Мадуро про те, що лідер опозиції Гуайдо є співавтором американського сценарію перевороту у Венесуелі.

"Твердження про те, що Хуан Гуайдо - це якась маріонетка Сполучених Штатів, на мою думку, є по-перше смішним, а по-друге такі твердження були спростовані багатьма способами.

Абрамс вважає, що Мадуро відповідає за кризу в країні і має піти. "Цей економічний спад не є новиною", - сказав Абрамс. "Ситуація у Венесуелі зараз є результатом багаторічної корупції, некомпетентності та недієздатності цього режиму. Це проблема, і рішення полягає в тому, щоб замінити цю владу демократичним урядом, який реально реагує на потреби людей. "

У п'ятницю уряд Венесуели створив підрозділ, який займався захистом основних об'єктів інфраструктури і послуг, таких як електро та водопостачання, через тиждень після масових відключень. Мадуро планує "глибоку реструктуризацію" свого уряду, стверджує віце-президент Венесуели Делсі Родрігес.

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