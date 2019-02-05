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Україна

Українська художниця вийшла у фінал міжнародного шоу талантів

Ксенія Симонова

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Українка Ксенія Симонова, яка малює піском, стала однією з 12 фіналістів конкурсу «Америка має талант: чемпіони». У цих змаганнях беруть участь переможці конкурсів талантів із різних країн, щоб визначити абсолютного чемпіона світу.

Ксенія Симонова, переможниця першого сезону проекту «Україна має талант», вразила закордонних глядачів та суддів історією «дитини, яка виросла і стала відомим художником і забула своїх батьків».

Виступ художниці настільки вразив американського актора та ведучого конкурсу Террі Крюса, що він скористався своїм унікальним правом натиснути «чарівну кнопку» і відправив українку в наступний тур.

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Художниця з накладного гриму та власниця трьох "Оскарів" вчить студентів з України. Відео
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Художниця з накладного гриму та власниця трьох "Оскарів" вчить студентів з України. Відео

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    Аліна Голіната

    Приєдналася до команди "Голосу Америки" у 2016 році в ролі журналіста і редактора соціальних медіа. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Висвітлює життя української діаспори у США та історії успіху українців.

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