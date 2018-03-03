США відповіли на «загадкові» атаки на своїх дипломатів на Кубі

Винесене шість місяців тому рішення про відкликання дипломатів стало постійним





США зробили постійним рішення про скорочення числа дипломатів, які працюють на Кубі.



Півроку тому - після ймовірних атак з використанням ультразвукового випромінювання, через що істотно погіршилося здоров'я низки громадян США і Канади - число співробітників посольства США було скорочено на дві третини.



Згідно із законом, Державний департамент США зобов'язаний через шість місяців після відкликання дипломатів прийняти рішення: повернути їх назад або зробити скорочення персоналу постійним.



Держдепартамент поширив заяву, в якій повідомив, що посольство «продовжить роботу з мінімальною кількістю персоналу, необхідною для виконання ключових дипломатичних і консульських функцій». Американські дипломати в Гавані не зможуть привозити з собою сім'ї.



Крім того, Держдепартамент знову попередив американців про небезпеку подорожей на Кубу.



Держдепартамент також повідомив, що розслідування причин погіршення стану здоров’я американських дипломатів, симптомів захворювання та можливості здійснення «акустичних» атак - триває.

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