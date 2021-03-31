Скупчення російських військ поблизу кордону України - це тест для Байдена, - екскомандувач збройними силами США у Європі

Перебування російських військ на кордоні з Україною не означає автоматично, що варто чекати нової операції РФ, але це створює невизначеність, дестабілізує Україну і є важелем впливу на неї. Про це у коментарі Українській службі "Голосу Америки" заявив екскомандувач збройними силами США у Європі Бен Ходжес, який нині працює у дослідницькому центрі "Центр аналізу європейської політики" (CEPA). CEPA описує себе, як "дослідницький центр відданий оновленню євроатлантицизму заради більш безпечного майбутнього".

Ходжес назвав перебування військ РФ на кордоні частиною "типових дій Кремля зі створення загрозливих сценаріїв". Ходжес відзначив, що загибель українських військових на Донбасі з моменту перемир’я зумовлює його недовіру до слів та дій Росії.

"Той факт, що на кордоні з Україною перебувають російські війська, і що вони не пішли звідти після оголошення, що вони підуть, не означає автоматично, що буде нова операція. Але це план, щоб cтворити невизначеність, дестабілізувати Україну і застосувати важелі впливу. І звісно, я б сказав, що дії Росії є випробуванням для адміністрації Байдена, це випробування для нового президента США", - відзначив екскомандувач збройними силами США у Європі.

Раніше представник Міністерства оборони США в інтерв'ю CBS News висловив стурбованість щодо нарощування російських сил поблизу кордону з Україною після того, як головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордону.

Це може бути пов'язано з проведенням бойової підготовки, але джерело в Пентагоні зазначив, що Росія не анонсувала ніяких навчань в цьому районі.

Як вважає Бен Ходжес, адміністрація Байдена має вдатись до низки кроків щодо безпеки України.

"Три речі, які адміністрація повинна зробити: ми маємо переконатись, що в нас є стратегія та люди на місці - посли, в Міністерстві оборони, які зможуть дивитись на весь Чорноморський регіон. Друге - нам потрібно тісніше працювати з Берліном та Парижем, бо це дві столиці, які мають притягти Кремль до відповідальності. І поки що, на мою думку, вони не зробили нічого для вагомого тиску на Кремль. І третя річ, яку потрібно зробити - чоловіки та жінки в українській армії заслуговують на сильний, прозорий, етичний уряд, вільний від корупції", - відзначив Ходжес.

Як повідомило агентство «РИА Новости» з посиланням на Міноборони РФ, начальник Генштабу російських збройних сил генерал армії Валерій Герасимов і глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в понеділок провели телефонні переговори. За даними агентства, розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

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