Народний банк Китаю: Дії США шкодять глобальній економці

Китай заявив, що оголосивши його країною, яка маніпулює валютою, США вдались до протекціоністських та невиправданих дій, і підривають міжнародні правила та шкодить глобальній економіці.

«Не правильно, що Міністерство фінансів США називає Китай країною-маніпулятором валюти. Це не відповідає ані основам економіки, ані кількісним критеріям для так званих «маніпуляторів валютою», які були встановлені Міністерством фінансів США. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати поважатимуть факти і будуть вирішувати торгові та економічні питання між США та Китаєм у більш раціональній та практичній манері», - заявив Віце-президент Народного банку Китаю Чен Юлу.

Також уряд Китаю оголосив, що попросив державні компанії не купувати американські сільськогосподарські товари.

У понеділок Міністерство фінансів США визнало Китай країною, яка маніпулює своєю валютою. П’ятого серпня курс китайської валюти знизився до найнижчого за останні 11 років – сім юанів за долар. Мінфін оголосив, що працюватиме із МВФ над тим, щоб, за їхніми словами, «знищити несправедливу перевагу, створену нещодавніми діями Китаю». Дешевший юань означає, що китайські товари коштують менше, якщо їх купувати за валюти інших країн.

Уряд Китаю оголосив, що попросив державні компанії не купувати американські сільськогосподарські товари.

Останні сутички у торговій війні між США та Китаєм призвели до падіння вартості акцій на фондових біржах у Сполучених Шатах та країнах Азії.

У понеділок на Нью-Йоркській фондовій біржі відбулося найбільше падіння з початку року. Індекс Доу-Джонса знизився на 767 пунктів.

«Це дуже потужна і страшна зброя у будь-якій торговій суперечці», - вважає заступник редактора ринків Associated Press Сет Сутел.

Китай це зробив після того, як Трамп оголосив про намір запровадити із вересня мита на практично усі товари, які китайці експортують до США, - одяг, смартфони, телевізори, іграшки. Радник з питань торгівлі Білого дома Пітер Наварро назвав таку реакцію Китаю – надмірною.

“Ви бачите рух на торгах і порядні люди втратили сьогодні гроші, тому що їх витрясли з ринку. Але основи економіки – надійні», - сказав він в інтерв’ю FOX.

Китай знизив вартість своєї валюти до майже історичного мінімуму. Це називається маніпуляцією валютою

Президент Трамп в серії твітів розкритикував дії Китаю.

“Китай знизив вартість своєї валюти до майже історичного мінімуму. Це називається маніпуляцією валютою. Чи ви це чуєте у Федеральному резерві? Це велике порушення і воно значним чином послабить Китай у майбутньому!” - написав він у понеділок ввечері.

Трамп підкреслив, дії Китаю доводять, що не американці платять за запроваджені проти товарів цієї країни мита, а Китай «використовував валютні маніпуляції, щоб красти наші підприємства і фабрики, шкодити нашому ринку праці, зменшувати заробіток наших працівників і ціни на товари наших фермерів. Більше цього не буде».

Останнього разу Вашингтон офіційно називав Китай валютним маніпулятором у 1994 році. США вважають валютними маніпуляторами уряди, які навмисно впливають на обмінний курс національної валюти щодо долара, щоб отримати переваги у міжнародній торгівлі.

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