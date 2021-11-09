"Протягом 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіа-голосів України", - посольство США у Києві

"Сумним днем для українських ЗМІ" назвало посольство США в Україні 8 жовтня, коли стало відомо про рішення власника англомовної газети Kyiv Post закрити видання.

"Протягом 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіа-голосів України будь-якою мовою, та невтомним провідником журналістських стандартів", - йдеться на Twitter-сторінці американського диппредставництва. "Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому".

Новину також коментують європейські дипломати.

Матті Маасікас, посол ЄС в Україні пише у Twitter: "Прикро чути про закриття ​KyivPost, це було перше англомовне джерело для більшості іноземців - щось, що Україна зараз ризикує втратити, із наслідками".

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг написав: "KyivPost закрито. Це було одне з найпотужніших джерел новин та аналітики про Україну у світі. Вільні й незалежні медіа в Україні потребують захисту з багатьох фронтів. Сумний день".

Фредрік Весслау, голова місії ЄС в Україні, написав: "Закриття Kyiv Post залишить величезну діру у медіаринку України. Це давно було ключовим джерелом високоякісної англомовної журналістики в Україні. Сподіваюсь, багато талановитих журналістів перегрупуються у якійсь формі".

У коментарі Радіо Свобода Браян Боннер, який обіймав посаду головного редактора газети протягом 14 років, розповів, що протягом певного часу мав обговорення з власником медіа, одеським забудовником Аднаном Ківаном, що купив видання у Мохаммада Захура у 2018 році за понад 3,5 мільйонів доларів і зрештою повідомив про рішення "поставити газету на паузу і повернутися більшим і сильнішим".

Незалежно від подальшої долі видання, Боннер називає звільнення своїм особистим рішенням. При цьому, як стверджує медійник, Ківан у розмовах із ним заперечив тиск із боку Офісу президента.

"Він сказав мені, що тиску не було. Як незалежна газета ми часто пишемо речі, на які скаржаться люди при владі, скаржаться можновладці, таке буває. Але, наскільки мені відомо, з усім можна було дати раду. Це нормальна частина того, щоб бути незалежним виданням – ти точно комусь не подобатимешся", – сказав він.

Боннер підкреслив, що редакція Kyiv Post завжди зберігала незалежність і мала в цьому підтримку всіх трьох власників газети протягом 26 років її існування: "Я працював з усіма трьома власниками, всі троє, в тому числі пан Ківан, підтримували редакційну незалежність".

Він припускає, що газета могла не викликати симпатій в будь-якої з президентських адміністрацій протягом свого існування: "Я знаю, що, починаючи з Кучми і продовжуючи Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським також – ми точно, точно не були улюбленцями Банкової. Точно ні. Я не думаю, що (з приходом Володимира Зеленського – ред.) тут щось змінилося. Але в демократії з цим доводиться мати справу".

Він додав, втім, що Kyiv Post не позиціонував себе як опозиційне видання і надавав представникам влади можливість висловитися, у тому числі в колонках і новинах.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, журналісти Kyiv Post, які напередодні дізнались про звільнення з роботи, кажуть про розплату власника через спробу газети зберегти незалежність. "Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана", - написала в заяві від імені журналістського колективу Ганна Миронюк. "Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів".

Власник видання повідомив, що після перезапуску, Kyiv Post стане мультимедійним і виходитиме, крім англійської, також українською, російською та арабською мовами. Як сказав Ківан, команду газети підсилять найкращими журналістами України, США, Канади та Європи. "Ми сподіваємось відкрити газету знову, більшу і кращу", - сказав Ківан, якого цитує сайт Kyiv Post.

В Офісі президента відкидають звинувачення у тому, буцімто посприяли закриттю видання. "Ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж самою несподіванкою, як і для решти", – написав у Facebook прес-cекретар президента Сергій Никифоров.

У матеріалі використано джерела: Радіо Свобода, Twitter-сторінка посольства США в Україні

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