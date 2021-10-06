Радник США з національної безпеки: Вашингтон буде контактувати з Китаєм заради відповідальної конкуренції між країнами

Радник США з нацбезпеки Салліван у ході зустрічі із членом політбюро Компартії Китаю Ян Цзечі заявив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть контакти із КНР для забезпечення відповідальної конкуренції між двома країнами. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

Радник США з національної безпеки Салліван та член політбюро Компартії Китаю Ян Цзечі зустрілись у Цюріху, Швейцарія.

Як відзначається зустріч стала продовженням зусиль президента Байдена щодо відповідального менеджменту конкуренції між США та КНР.

"Пан Салліван також порушив теми, по яких США та КНР зацікавлені у співпраці заради відповіді на важливі міжнародні виклики, та шляхи управляти ризиками у наших відносинах. Пан Салліван підняв низку питань по яких ми маємо застереження щодо дій КНР, включно з діями щодо прав людини, провінції Сіньцзян, Гон Конгу, Південнокитайського моря, та Тайваню. Пан Салліван чітко заявив, що хоча ми будемо продовжувати інвестиції у нашу національну силу та тісно працювати із союзниками та партнерами, ми також будемо продовжувати контакти з КНР на високому рівні, щоб гарантувати відповідальну конкуренцію", - відзначає Білий дім.

Як повідомляв "Голос Америки", у середу президент США Джо Байден заявив, що обговорив із головою КНР Сі Цзіньпіном тему Тайваню і сторони домовилися дотримуватися угоди по Тайваню на тлі напруженості у відносинах між Тайбеем і Пекіном.

Перед тим речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США підтвердили свою прихильність Тайваню. Заява пролунала на тлі повідомлень, що Китай спрямував десятки винищувачів в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Тайваню. Пентагон також застеріг Китай від польотів в зону ППО Тайваню, заявивши в понеділок, що такі дії військових "носять дестабілізуючий характер і підвищують ризик прорахунків".

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