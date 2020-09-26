Китай почав вакцинацію тисяч людей від коронавірусу ще до завершення випробувань вакцини

У Китаї десятки тисяч людей вже отримали щеплення від коронавірусу попри те, що безпека та ефективність вакцини досі не доведені.

Всесвітня організація охорони здоров'я у липні підтримала намір Китаю вакцинувати певні категорії людей в час, коли ще триває третя фаза клінічних випробувань вакцини, - повідомляють у Пекіні.

“Після 29 червня ми проконсультувалися з офісом ВООЗ в Китаї, і отримали підтримку та розуміння з боку ВООЗ”, - заявив представник Національної комісії з охорони здоров'я Китаю Чен Чонвей.

Першими, хто отримав вакцину як особи з категорій підвищеного ризику, стали медичні представники та особи, які працюють у прикордонній зоні.

Вакцинування людей в час, коли безпека препарату не доведена, шокувало експертів медичної галузі по всьому світу, пише у своїй статті американське видання The New York Times.

Втім асистентка генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао повідомила виданню Reuters, що країни мають автономію у використанні медичних препаратів в надзвичайних ситуаціях.

Раніше цього місяця головна науковиця ВООЗ Сумія Сумінатан заявила, що надзвичайний дозвіл на використання вакцини від коронавірусу є “тимчасовим рішенням”. Довготривале рішення, за її словами, буде ухвалене після завершення третьої фази випробування вакцини від Ковід-19.

Китай наразі розглядає три можливі вакцини, які вже перебувають на третій стадії випробувань у різних країнах. Всі три препарати Пекін використовує у програмі з надзвичайного вакцинування.

Дивіться також: Українці Північної Америки борються за те, щоб включити слово «Голодомор» у провідні словники