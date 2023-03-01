Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном на тлі занепокоєння Заходу щодо можливої військової підтримки Китаєм Москви

Союзник Москви, правитель Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з триденним візитом до Китаю, на тлі посилення занепокоєння на Заході щодо можливої військової допомоги Китаю Москві.

В середу Лукашенко провів зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном і висловив підтримку мирному плану, який Китай висунув щодо України.

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«Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який вимагає нових, неортодоксальних підходів і відповідальних політичних рішень», – сказав Лукашенко Сі Цзіньпіну, додавши, що Білорусь «повністю підтримує ініціативу щодо міжнародної безпеки, яку ви висунули», повідомляє Радіо Свобода.

Китай минулого тижня висунув пропозиції, як досягти припинення вогню в Україні, які отримали схвалення в Росії, а президент України Зеленський привітав деякі елементи китайської пропозиції, але зазначив, що ініціатором мирного плану має бути лише та країна, де йде війна.

На Заході пропозиції Китаю викликали застереження. Зокрема президент США Джо Байден заявив, що "ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна". Він додав, що "Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?".

США закликали Китай визначитись із позицією щодо війни Росії в України, а також застерегли Китай від підтримки Москви.

Під час візиту до Казахстану у вівторок, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що США публічно висловили занепокоєння лідеру Китаю Сі Цзіньпіню щодо можливих намірів надіслати зброю до Росії для підтримки у війні проти України або у намаганні допомогти Росії уникнути санкцій.

«Я чітко повідомив президенту Сі, що якщо Китай братиме участь у смертоносній матеріальній підтримці Росії в агресії проти України або систематичному ухиленні від санкцій, це матиме наслідки», – сказав журналістам Блінкен, перебуваючи у Казахстані, першій з країн Центральної Азії, які він планує відвідати.

Наразі у США не бачать доказів надання Китаєм летального озброєння Росії, втім Пекін не зняв це питання з порядку денного. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.

Він додав, що США продовжують пильно слідкувати за питанням ймовірної воєнної допомоги Китаю Росії. "Якщо вони це зроблять, це без потреби розширить цей конфлікт. Це спричинить загибель більшої кількості невинних людей, оскільки Росія продовжує вести свою кампанію проти громадян України", - зазначив Райдер.

Речник Пентагону наголосив, що Росія відчуває істотні проблеми з боєприпасами. Тож допомога Китаю "має потенціал істотно розширити цей конфлікт і знову підтримати мету Росії знищити Україну як державу".

Водночас у Пентагоні не конкретизували наслідки для Китаю від потенційній участі у допомозі Росії у війні в Україні. "Ви бачили діапазон інструментів і можливостей, які Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні разом із міжнародною спільнотою.. санкції та інші види діяльності. Але питання знову полягає в тому, чи хоче Китай як нація віднести себе до табору тих країн, які прагнуть знищити Україну як націю та вбивати невинних людей, чи вони хочуть робити те, про що кажуть, про повагу суверенітету всіх держав?," - сказав Райдер.

Він додав, що США зосереджені на підтримці України, "щоб дати їй змогу захистити свою країну та повернути собі суверенітет."

Водночас секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон уже попередив Пекін щодо наслідків для Китаю в разі надання Росії підтримки у її війні проти України.

Днями директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".