Надання Росії китайської зброї завдасть Пекіну "реальних збитків" - Білий дім

Китай поки не зробив кроків до надання летальної допомоги Росії у війні в Україні, але Сполучені Штати чітко дали зрозуміти за зачиненими дверима, що такий крок матиме серйозні наслідки. Про це в ефірі CNN сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

"Пекіну доведеться приймати власні рішення щодо того, як він буде діяти, чи надаватиме він військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, це завдасть реальних збитків для Китаю", - сказав Салліван.

Напередодні про те, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс. А голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл МакКол заявив у ефірі телеканалу ABC, що розвідка США вказує, що безпілотники є однією зі смертоносних видів зброї, яку Китай розглядає надіслати Росії.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично відреагував на пропозицію Китаю про припинення вогню щодо війни в Україні, вказавши на інформацію про посилення співпраці Кремля і Пекіна.

"Коли я чую повідомлення - і я не знаю, чи вони правдиві - за якими Китай, можливо, планує постачати Росії безпілотники-камікадзе, водночас представляючи мирний план, тоді я пропоную судити про Китай за його діями та не його словами", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Також Пісторіус повторив сумніви НАТО та Європейської комісії щодо надійності Пекіна як посередника після озвученого там мирного плану для України.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що "ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна". Він додав, що "Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?"

Президент Володимир Зеленський привітав деякі елементи китайської пропозиції, але зазначив, що ініціатором мирного плану має бути лише та країна, де йде війна.

Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО бачить ознаки, що Китай розглядає можливість постачати зброю Росії. Днями державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України".

Деякі дослідники кажуть, що Пекін уже постачає в Росію обладнання подвійного призначення, технології, які можуть використовуватися як у цивільних приладах, так і, наприклад, для ремонту реактивних винищувачів.

У статті використано матеріали Reuters