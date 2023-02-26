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Надання Росії китайської зброї завдасть Пекіну "реальних збитків" - Білий дім
Китай поки не зробив кроків до надання летальної допомоги Росії у війні в Україні, але Сполучені Штати чітко дали зрозуміти за зачиненими дверима, що такий крок матиме серйозні наслідки. Про це в ефірі CNN сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
"Пекіну доведеться приймати власні рішення щодо того, як він буде діяти, чи надаватиме він військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, це завдасть реальних збитків для Китаю", - сказав Салліван.
Напередодні про те, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс. А голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл МакКол заявив у ефірі телеканалу ABC, що розвідка США вказує, що безпілотники є однією зі смертоносних видів зброї, яку Китай розглядає надіслати Росії.
Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично відреагував на пропозицію Китаю про припинення вогню щодо війни в Україні, вказавши на інформацію про посилення співпраці Кремля і Пекіна.
"Коли я чую повідомлення - і я не знаю, чи вони правдиві - за якими Китай, можливо, планує постачати Росії безпілотники-камікадзе, водночас представляючи мирний план, тоді я пропоную судити про Китай за його діями та не його словами", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.
Також Пісторіус повторив сумніви НАТО та Європейської комісії щодо надійності Пекіна як посередника після озвученого там мирного плану для України.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що "ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна". Він додав, що "Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?"
Президент Володимир Зеленський привітав деякі елементи китайської пропозиції, але зазначив, що ініціатором мирного плану має бути лише та країна, де йде війна.
Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО бачить ознаки, що Китай розглядає можливість постачати зброю Росії. Днями державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України".
Деякі дослідники кажуть, що Пекін уже постачає в Росію обладнання подвійного призначення, технології, які можуть використовуватися як у цивільних приладах, так і, наприклад, для ремонту реактивних винищувачів.
У статті використано матеріали Reuters
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Голос Америки відсторонив від роботи двох журналістів російськомовної служби після отриманих скарг
У п'ятницю Голос Америки відправив у вимушену оплачувану відпустку двох журналістів російськомовної служби після отримання скарг щодо їхньої попередньої роботи в ЗМІ, підтримуваних Кремлем. Голос Америки розглядає обставини справи.
В листопаді 2022 року співробітники Голосу Америки повідомили менеджерів про свої занепокоєння щодо двох журналістів — Гаррі Княгницького та Дар’ю Давидову — яких щойно взяли на роботу. У листі, підписаному 15 із 92 працівників російськомовної служби, йдеться, що на своїй попередній роботі Княгницький і Давидова поширювали прокремлівські наративи про Україну.
Минулого тижня ЗМІ в Україні опублікували матеріали про цю ситуацію. Після цього, понад 20 медійників, які входять до українського обʼєднання Медіарух, закликали звільнити Княгницького. Деякі з підписантів листа Медіаруху, працюють в компаніях-партнерах Голосу Америки.
У четвер на запитання щодо прийняття рішення про працевлаштування цих журналістів та чи будуть вжиті відповідні заходи, представники зв’язків із громадськістю Голосу Америки не відповіли прямо, сказавши, що протягом десятиліть мережа «наймала досвідчених журналістів із репресивних суспільств, включаючи Росію».
Голос Америки регулярно наймає на роботу іноземних журналістів, які вільно володіють мовами та знають відповідні регіони, щоб створювати надійну й авторитетну журналістику понад 40 мовами. Агентство каже, що всі матеріали журналістів проходять редакційну перевірку перед публікацією.
«Усі журналісти «Голосу Америки» працюють під редакторським контролем, що гарантує, що всі їхні матеріали відповідають найвищим стандартам журналістики та нашому Статуту. Робота Давидової та Княгницького, як і інших журналістів Голосу Америки, проходить ретельний процес редагування, встановлений агентством», - йдеться у повідомленні представників зв’язків із громадськістю Голосу Америки.
У відповідь на подальший запит про коментарі, коли американські ЗМІ повідомили подробиці про вимушену відпустку Княгницького та Давидової, відділ зв’язків з громадськістю Голосу Америки ввечері в п’ятницю в електронному листі написав: «Голос Америки може підтвердити, що два журналісти російськомовної служби перебуватимуть у вимушеній оплачуваній відпустці, поки Голос Америки розглядає обставини справи. Це стандартна практика, і в рамках внутрішньої перевірки Голос Америки проведе співбесіду з обома журналістами».
Княгницький і Давидова були прийняті на роботу в жовтні 2022 року та пройшли безпекову перевірку, обов’язкову для усіх співробітників Голосу Америки.
У відкритому зверненні Медіарух України виклав приклади попередньої роботи Княгницького на НТВ, де він просував прокремлівські наративи, зокрема щодо Донбасу та Криму. «За часи роботи на НТВ Княгницький, здається, устиг підтримати всі пропагандистські наративи Росії», – йдеться у відкритому листі Медіаруху України.
У 2001 році контроль над НТВ перебрала державна енергетична компанія «Газпром».
Княгницький залишив НТВ у 2017 році та переїхав до США, де працював на іншу підтримувану Росією телекомпанію RTVI, яку залишив невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Княгницький і Давидова не відповіли на електронні листи в суботу з проханням надати коментарі перед цією публікацією.
У коментарі The Washington Post Княгницький заперечив, що є пропагандистом, і сказав, що покинув RTVI, коли керівництво намагалося контролювати висвітлення російського вторгнення.
Після того, як 29 листопада співробітники Голосу Америки висловили занепокоєння щодо прийняття Княгницького та Давидової на роботу, вище керівництво Голосу Америки у грудні провело зустріч з колективом російськомовної служби та редактором зі стандартів Голосу Америки, щоб обговорити занепокоєння. Після цієї зустрічі Голос Америки повідомив, що один із підписантів листа відкликав свій підпис. За даними Голосу Америки, на двох редакційних нарадах, що відбулися після цього, ніхто з російськомовної служби цього питання не порушував.
За словами аналітиків, під час прийняття на роботу співробітників редакції мають обов’язок надавати пріоритет чесності та журналістським навичкам.
«Кожну справу треба розглядати окремо, кожного журналіста щодо своєї попередньої роботи. Голос Америки, як і будь-яка медіаорганізація, зобов’язаний наймати журналістів, які працюють добросовісно, мають сильні журналістські навички та віддані висвітленню правди», – каже Енн Купер, почесна професорка Колумбійської школи журналістики.
«Чи розглядали менеджери Голосу Америки попередню та нещодавню роботу журналіста, чи впевнені вони, що матеріали, які журналіст робить для Голосу Америки, відповідають їхнім стандартам? Ось що тут важливо», — каже Купер, досвідчена журналістка, яка була першим керівником московського бюро NPR.
Журналісти Голосу Америки, у тому числі й російськомовна служба, підготували сотні годин програм, щоб розвінчати московську дезінформацію та пропаганду про війну РФ проти України. «Російськомовна служба Голосу Америки прагне продовжувати надавати своїй аудиторії правдиві новини та вичерпні репортажі», — йдеться в заяві відділу зв’язків з громадськістю Голосу Америки.
Питання щодо безпекової перевірки
Процедура прийняття на роботу у Голосі Америки раніше була поставлена під сумнів через розслідування щодо Сетаре Дерахшеш Сіґ, яка працювала у перській службі Голосу Америки. Сіґ була звільнена з посади у 2020 році після того, як розслідування Агентства США з глобальних медіа (USAGM) виявило, що Сіґ підробила документи та зловживала державними коштами.
У лютому 2021 року нове розслідування виправдало Сіґ.
У грудні 2022 голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол у листі до керівниці Агентства США з глобальних медіа Аманди Беннетт зробив запит з вимогою надати усі документи та інформацію щодо рішення поновити Сетаре Дерахшеш Сіґ на посаді.
Мітинг у Вашингтоні до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео
Представники українських організацій з різних міст США зібрались у Вашингтоні, в cуботу 25 лютого, щоб провести мітинг до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
США "впевнені, що Китай активно розглядає" надання Росії зброї - директор ЦРУ
США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS News сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.
"Також ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийнято, і ми не бачимо доказів фактичних постачань летального обладнання, - додав Бернс. - І тому держсекретар [Ентоні] Блінкен і президент [США Джо Байден] вважають важливим чітко заявити, якими можуть бути наслідки... щоб запобігти цьому, тому що це буде дуже ризикованою й немудрою "ставкою"".
Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО бачить ознаки, що Китай розглядає можливість постачати зброю Росії. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.
Днями державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України". При цьому дослідники в Америці кажуть, що Пекін уже постачає в Росію обладнання подвійного призначення - технології, які можуть використовуватися як у цивільних приладах, так і, наприклад, для ремонту реактивних винищувачів.
Міністерство закордонних справ раніше Китаю заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".
- Голос Америки
Наслідки російського вторнення в Україну досі відчутні в Сомалі
Російське вторгнення принесло спустошення не лише в Україну. І через рік після початку російської агресії проти України, мільйони людей в далеких частинах Африки постали перед загрозою голодної смерті.
Обсяг зерна, що вивозиться з України, зменшився, незважаючи на те, що угода, укладена за посередництва ООН, продовжує працювати та частково забезпечувати надходження продовольства до країн, що розвиваються. За даними Спільного координаційного центру в Стамбулі, експорт продовольства з трьох українських портів впав з 3,7 мільйона метричних тонн у грудні до 3 мільйонів у січні.
Як зауважує агентство AP, українські та деякі американські чиновники звинувачують Росію в тому, що вона свідомо затримує перевірки суден, щоб перешкодити українському експорту. Москва заперечує навмисне уповільнення інспекцій.
До повномасштабної російської агресії Україна вирощувала достатньо продовольства, щоб прогодувати 400 мільйонів людей у світі, але за підсумками року на кінець грудня 2022, вона експортувала зерна з на 31% менше, ніж минулого року.
Менша кількість пшениці, ячменю та іншого зерна, що вивозиться з України, викликає занепокоєння щодо долі людей, які голодують в Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії, які отримували основні свої продовольчі продукти з Чорноморського регіону.
У Сомалі зросли ціни на продукти, а грошей донорів не вистачає
Так, війна Росії в Україні відрізала Сомалі від одного з основних міжнародних джерел продовольства.
Посуха та перебої з постачанням пшениці з Чорноморського регіону призвели до того, що ціна місцевого продуктового кошика за останні 12 місяців зросла майже на половину, а ціни на пальне зросли майже вдвічі, порівняно з роком тому.
Викладач Університету SIMAD у Могадішо та дослідник конфліктів Шокі Хайір, сказав англомовній службі «Голосу Америки», що «до війни Сомалі отримувала понад 90% зерна з України та Росії», а тепер його і країна потерпає від нестачі продовольства.
«Тисячі людей перебувають на межі голоду, але відбувається це у важкий час, коли, а світ значною мірою зосереджений на проблемах України», – сказав Хайір.
Сомалі, країна на сході Африки, десятиліттями потерпає від політичної нестабільності, посух та насильства збройних угруповань. Значна частина території Сомалі досі перебуває під контролем невизнаних державних утворень або є самокерованими територіями, керівництво яких має різні, іноді протилежні погляди з питання об'єднання під владою уряду. Центральний уряд країни донедавна контролював лише частину столиці країни — міста Могадішо.
За словами сомалійського економічного аналітика Алі Мохамед Османа, раніше донори надавали країні, де за оцінками Світового Банку живе близько 17 мільойнів людей, більшу гуманітарну допомогу. Нині вона продовжує надходити, але її не вистачає. Частково тому, що, як він каже, «криза у Сомалі не є серед пріоритетів донорів» з того часу, як почалася війна в Україні.
«Гуманітарна увага переключилася на більші спустошення в Україні», – сказав Осман. – Але вплив сильної посухи, яка настала після епідемії COVID-19, значною мірою зберігся, і він штовхає Сомалі на поріг голоду».
Минулого тижня гуманітарні працівники Сомалі заявили, що вони стурбовані можливим скороченням гуманітарної допомоги. Вони сказали, що втома донорів, ускладнена численними кризами в усьому світі, які також потребують гуманітарної підтримки, може знизити рівень коштів, отриманих Сомалі.
Уряд Сомалі та гуманітарні агенції нещодавно звернулися із закликом виділити 2,6 мільярда доларів США для надання допомоги приблизно 7,6 мільйонам людей у 2023 році. Звернення прозвучало на тлі попереджень про те, що голод є великою ймовірністю, якщо дощів навесні буде недостатньо, і якщо гуманітарна допомога не надаватиметься.
Тим часом Росія намагається переконати африканськиі країни, що це Захід перешкоджає вивезенню зерна з України своєю «колоніальною політикою».
Минулого року міністр зокорднних справ Росії Сергій Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок.
Західні експерти також зауважують, що «глобальний південь» більше дослухається до російського наративу щодо війни в Україні та готовий підтримати «прининення війни» за будь-яких умов, для того, щоб відновити надходження продуктів з регіону Чорного моря.
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