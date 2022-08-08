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Розвідка США зосереджується на роботі щодо Китаю, Росія залишається важливою ціллю
ВАШИНГТОН (AP) — Під час нещодавньої закритої зустрічі з керівниками контртерористичного центру агентства, другий за рангом посадовець ЦРУ вказав, що боротьба з Аль-Каїдою та іншими екстремістськими групами залишатиметься пріоритетом, але гроші агентства і ресурси все більше зосереджуватимуться на Китаї.
Атака безпілотника ЦРУ, у результаті якої було вбито лідера Аль-Каїди, показала, що боротьба з тероризмом не в минулому. Але директор ЦРУ Девід Коен оголосив на зустрічі, що відбулась за декілька тижнів до цього: хоча США продовжуватимуть переслідувати терористів, головним пріоритетом є краще зрозуміти Пекін і протистояти йому.
Через рік після завершення війни в Афганістані президент Джо Байден і високопосадовці національної безпеки менше говорять про боротьбу з тероризмом і більше говорять про політичні, економічні та військові загрози з боку Китаю та Росії. У розвідувальних агентствах відбувся тихий поворот - сотні службовців, багато з яких раніше працювали над питаннями боротьби з тероризмом, тепер починають працювати з питань Китаю.
Останній тиждень показав, що США мають одночасно займатсь обома питаннями. Через декілька днів після вбивства Аймана аль-Завахірі в Кабулі Китай влаштував масштабні військові навчання та погрожував припинити контакти зі США через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.
США вже давно стривожені зростанням політичних та економічних амбіцій Китаю. Китай намагається вплинути на вибори за кордоном, організовує кампанії кібер- та корпоративного шпигунства та утримує у таборах мільйони уйгурів. Деякі експерти також вважають, що найближчими роками Пекін спробує захопити самоврядний демократичний острів Тайвань силою.
Співробітники розвідки заявили, що їм потрібно більше інформації про Китай, у тому числі після того, як вони не змогли остаточно визначити причину пандемії COVID-19. Пекін звинувачують у приховуванні інформації про походження вірусу.
Війна в Україні підкреслила важливість Росії як цілі. США використали розсекречену інформацію, щоб викрити воєнні плани президента Росії Володимира Путіна перед вторгненням і згуртувати дипломатичну підтримку Києва.
Прихильники підходу адміністрації Байдена відзначають, що США змогли відстежити та вбити аль-Завахірі, що є доказом їхньої можливостей протистояти загрозам в Афганістані з-за кордону. Критики кажуть, що той факт, що аль-Завахірі жив у Кабулі під очевидним захистом Талібану, вказує на відродження екстремістських угруповань.
Зміну пріоритетів підтримують багато колишніх офіцерів розвідки та законодавців обох партій, зокрема ті, хто служив в Афганістані та інших місіях проти Аль-Каїди та інших терористичних груп.
Конгресмен Джейсон Кроу, колишній військовослужбовець, який служив в Афганістані та Іраку, сказав, що, на його думку, протягом останніх кількох років США були надмірно зосереджені на боротьбі з тероризмом.
«Набагато більшу екзистенційну загрозу становлять Росія та Китай», — сказав Кроу, демократ від Колорадо, який працює в комітетах Палати представників з питань розвідки та збройних сил. За його словами, терористичні групи "не знищать американський спосіб життя так, як це може зробити Китай".
Прес-секретар ЦРУ Теммі Торп зазначила, що тероризм “залишається дуже серйозним викликом”.
“Навіть якщо кризи, такі як вторгнення Росії в Україну, і стратегічні виклики, такі як виклики Китайської Народної Республіки, вимагають нашої уваги, ЦРУ продовжуватиме агресивно відстежувати терористичні загрози в усьому світі та працюватиме з партнерами, щоб протистояти їм”, — сказала Торп.
Конгрес закликає ЦРУ та інші розвідувальні служби зробити Китай головним пріоритетом, за словами кількох людей, обізнаних із цим питанням, які говорили на умовах анонімності, переспрямування ресурсів на Китай потребувало скорочення в інших місцях, зокрема у боротьбі з тероризмом. Конкретні цифри недоступні, оскільки бюджети розвідки засекречені.
Зокрема, законодавці хочуть отримати більше інформації про розвиток передових технологій у Китаї. Під керівництвом президента Сі Цзіньпіна Китай інвестував трильйони доларів у квантову науку, штучний інтелект та інші технології, які можуть вплинути на те, як у майбутньому ведуться війни та структурується економіка.
У рамках зміни комітети Конгресу намагаються краще відслідковувати, як розвідувальні агентства витрачають своє фінансування на питання Китаю, сказала одна особа, знайома з цим питанням.
«Ми запізнилися, але добре, що ми нарешті зосередилися на цьому регіоні, — сказав конгресмен Кріс Стюарт, республіканець від штату Юта, який працює в комітеті з розвідки Палати представників. - Йдеться про людей, ресурси, військові активи і дипломатію».
ЦРУ минулого року оголосило, що створить два нові центри — один з питань Китаю, інший — з новітніх технологій — для централізації та покращення збору розвідданих із цих питань. ЦРУ також намагається залучити більше знавців китайської мови, і швидше найняти нових людей.
Усередині агентства багато співробітників вивчають китайську мову та переходять на нові посади, зосереджені на Китаї.
Посадовці відзначають, що офіцери розвідки навчені адаптуватися до нових викликів і що багато хто з них швидко почали працювати над питаннями боротьби з тероризмом після нападів 11 вересня 2001 року. Удосконалення в боротьбі з тероризмом, включаючи краще використання даних і різних джерел розвідки для побудови мереж і виявлення цілей — також корисні для протидії Росії та Китаю, кажуть колишні офіцери.
«Ця машина аналітики стала надзвичайною», — сказав Дуглас Уайз, колишній старший офіцер ЦРУ, який був заступником керівника операційного відділу антитерористичного центру.
Контртерористичний центр ЦРУ, перейменований на Центр контртерористичних місій у 2015 році після реорганізації, залишається предметом гордості для багатьох людей, які вважають його роботою захистом американців від тероризму після 11 вересня. Офіцери ЦРУ висадилися в Афганістані 26 вересня , 2001, і були частиною операцій з витіснення Талібану та пошуку та вбивства лідерів Аль-Каїди, включаючи Усаму бін Ладена.
І через 13 років після того, як подвійний агент обдурив офіцерів, переслідуючих аль-Завахірі, і підірвав себе, убивши сімох співробітників агентства, ЦРУ вбило його під час удару без повідомлень про жертви серед цивільного населення.
ЦРУ також було залучене до деяких із найтемніших моментів боротьби з тероризмом. Він керував секретними в'язницями "чорних місць" для утримання підозрюваних у тероризмі, деякі помилково, і, як було встановлено розслідуванням у Сенаті, використовував методи допиту, які були рівнозначні тортурам. Елітні афганські підрозділи спеціальних операцій, навчені ЦРУ також звинуватили у вбивстві мирних жителів і порушенні міжнародного права.
Тривають дискусії щодо того, чи боротьба з тероризмом надто віддалила розвідувальні служби від традиційної розвідки, і чи слід натомість частину роботи ЦРУ з боротьби з терористами виконувати силами спеціального призначення під керівництвом військ.
Марк Полімеропулос — оперативний офіцер ЦРУ у відставці та колишній начальник бази в Афганістані, сказав, що підтримує більшу увагу до Китаю та Росії, але додав: «Немає причин применшувати те, що ми повинні були зробити».
«Це уявлення про те, що вся робота КТ, яку ми провели, якимось чином була неправильною, що ми приділили увагу — просто згадайте 12 вересня, що відчували всі», — сказав він.
Переорієнтація агенцій у бік більшого зосередження уваги на Китаї та Росії зрештою займе роки та вимагатиме як терпіння, так і усвідомлення того, що для зміни культури агенції потрібен час, сказав Уайз.
«Протягом десятиліть ми боролися з тероризмом», — сказав Вайз. «Ми повинні мати раціональний план, щоб зробити цю адаптацію, яка не займе стільки часу, щоб наші вороги могли використати льодовиковий процес».
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Новітня російська зброя тримається на західній електроніці, кажуть британські фахівці
Британський Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), який спеціалізується на питаннях безпеки й військових дослідженнях, оприлюднив звіт про застосовувану Росією зброю в Україні і стверджує, що новітні російські озброєння майже повністю залежать від електронних складників західного виробництва.
Розуміння, як Росія обходить санкції для імпорту важливих технологій, дасть можливість міжнародній спільноті обмежити можливості російської засобів військової агресії.
Автори звіту посилаються на роботу в Україні після початку лютневого російського вторгнення, де дослідники RUSI разом з колегами з агентства Reuters обстежували захоплену українцями російську зброю і рештки російських боєприпасів.
Вони доходять висновку, що «велика кількість деталей іноземного виробництва в тих системах показує, що російська воєнна машина дуже залежить від імпорту складної мікроелектроніки».
«З 450 складників, знайдених RUSI в російських військових системах, 317 виявилися виготовленими компаніями США. Також в тих системах бути деталі з Японії, Тайваню, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Китаю, Південної Кореї, Великої Британії, Австрії та інших країн», - сказано у звіті.
З-поміж американських складників у російській зброї найбільше виявили виробів з маркою американської компанії Texas Instruments.
«Складники, що, як видається, виготовлені компанією Texas Instruments, були виявлені в ударних дронах KUB-BLA, цільових дронах E95M, в літальних апаратах Orlan-10, та в кількох радіо переговорних пристроях російської армії», - вказують дослідники.
Вони вказують, що 18% знайдених у російській зброї складників підлягають під заборони США на експорт до Росії, які діяли ще до 2022 року і навіть до російського вторгнення в Крим 2014 року.
«Росія, а раніше Радянський Союз, віддавна незаконно здобували західні технології для використання у військових системах. В тій діяльності залучена російська розвідка і служби безпеки», - сказано в звіті.
На думку дослідників закриття лазівок в теперішніх західних санкціях на постачання Росії електроніки й новітньої техніки серйозно знизило б боєздатність російської армії.
«Росія не має чітких альтернатив власного виробництва відповідних складників, і виробництва в Росії було б не досить для обсягів необхідних, щоб замістити використану і втрачену техніку в Україні. В результаті Росія була б вимушена розробляти чи виготовляти свої менш дієві компоненти, або намагатися обійти санкції, що їх роздобути. Розуміння того, як Росія обходить санкції для імпорту важливих технологій, дає можливість міжнародній спільноті обмежити можливості російської засобів військової агресії», - підкреслюють автори.
Байден привітав перемир'я між Ізраїлем та «Ісламським джихадом»
Президент США закликав розслідувати повідомлення про жертви серед цивільних осіб.
Президент США Джо Байден у неділю привітав перемир'я, оголошене Ізраїлем та палестинським «Ісламським джихадом», і заявив, що він підтримує розслідування повідомлень про жертви серед мирного населення.
«Моя адміністрація підтримує своєчасне та ретельне розслідування всіх цих повідомлень (про жертви), і ми закликаємо всі сторони повністю дотримуватись режиму припинення вогню, а також забезпечити постачання палива та гуманітарних вантажів до Гази із закінченням бойових дій», – йдеться у заяві президента, поширеному у неділю.
«Як я ясно дав зрозуміти під час моєї нещодавньої поїздки до Ізраїлю та на Західний берег річки Йордан, і ізраїльтяни, і палестинці заслуговують на те, щоб жити у безпеці та спокої та однаково користуватися плодами свободи, процвітання та демократії, – наголошується у заяві. – Моя адміністрація і надалі взаємодіятиме із ізраїльськими та палестинськими лідерами для підтримки цього бачення та реалізації ініціатив, які були запущені під час мого візиту з метою покращення якості життя як палестинців, так і ізраїльтян».
Ізраїль і палестинська сторона домовилися про перемир'я в Газі з вечора неділі за посередництвом Єгипту. Про це повідомили джерела після того, як кілька днів тривав обмін вогнем між армією Ізраїлю та угрупованнями сектору Газа.
- Голос Америки
В Білому домі відреагували на воєнні дії поблизу ЗАЕС
Сполучені Штати закликають Росію зупинити всі воєнні дії на ядерних об'єктах України та поблизу них і передати Україні повний контроль. Так представник Національної ради з безпеки США, на запит Голосу Америки, прокоментував ситуацію, що склалась навколо найбільшої атомної електростанції в Європі - ЗАЕС.
Наразі, повідомили в Білому домі, посилаючись на дані Міністерства енергетики США та Національної адміністрації США з ядерної безпеки, незвичних рівнів радіації не зафіксовано. США продовжують відслідковувати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
У відомстві високо оцінили професіоналізм і відданість України дотриманню стандартів ядерної безпеки.
"Нам також відомо про повідомлення щодо негативного поводження з працівниками ЗАЕС і ми високо цінуємо відданість ядерній безпеці, яку виявила українська влада та оператори у цих складних обставинах", - заявив представник Ради нацбезпеки США.
Посадовець також висловив підтримку зусиллям МАГАТЕ із допомоги Україні в сфері безпеки на АЕС.
Спрямувати місію МАГАТЕ на станцію закликав ООН та установу уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Вчергове закликаю Генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції", - йдеться в заяві, розміщеній в Telegram.
МАГАТЕ сподівається надіслати команду експертів на станцію, щоб провести оцінку а також надати допомогу в забезпеченні безпеки.
"Команда МАГАТЕ має прибути на Запорізьку [АЕС], так як ми це зробили щодо Чорнобильської та Південноукраїнської [АЕС] раніше цього року", - твітує директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Як повідомляв Голос Америки, після інформації про обстріли захопленої російськими військами української атомної електростанції біля Запоріжжя генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтримав заклик допустити міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпечність станції.
«Будь-які напади на атомну електростанцію - це самогубна справа і я сподіваюся, що ті напади припиняться. Водночас я сподіваюся, що МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) зможе мати доступ до станції і виконати свої повноваження», - сказав керівник ООН.
Українська компанія "Енергоатом" повідомила про обстріли станції 6 та 7 серпня. РФ звинувачує Україну в обстрілі АЕС.
- Голос Америки
ООН: майже 18 мільйонів українців потребуватимуть допомоги у наступні місяці
Щонайменше 17,7 мільйона українців потребуватимуть допомоги та захисту у наступні місяці, це на 2 мільйона більше ніж прогнозувалось в квітні, повідомляє ООН.
Ситуація погіршиться з настанням зими, адже "більше людей, ймовірно, полишать регіони, де не буде доступу до газу, палива чи електроенергії для опалення осель", заявляє Деніз Браун, координаторка гуманітарної допомоги ООН для України.
В ООН збільшили запит на допомогу Україні з 2,25 млрд дол США до 4,3 млрд дол для того, щоб "продовжувати надавати критично важливу допомогу та захист людям в Україні до грудня 2022 року".
"Знищення десятків осель, нестача доступу до палива, газу, або електроенергії через пошкодження інфраструктури може стати питанням життя та смерті, якщо люди не зможуть обігріти свої оселі", - йдеться в заяві ООН, оприлюдненій в понеділок.
Більше 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, після повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомляє ООН. Більше п'яти мільйонів переїхало до інших країн, і найбільше - до Польщі, а приблизно сім мільйонів переселились у інші регіони України. Сотні тисяч повернулись до України, найбільше - до Києва.
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