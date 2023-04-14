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Китай запевняє, що не продаватиме зброю жодній зі сторін на війні в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю жодній зі сторін війни в Україні. Посадовець також додав, що Китай регулюватиме експорт товарів подвійного призначення - цивільного та військового.
"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції", — сказав глава МЗС Китаю під час пресконференції із німецькою колегою Анналеною Бербок, яка зараз відвідує Китай. - "Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення, відповідно до законів і правил".
Раніше в країнах Заходу висловлювали занепокоєння, що Китай може продавати смертоносне озброєння Росії.
Цінь Ган додав, що Китай готовий допомогти у пошуку мирного вирішення військового конфлікту в Україні.
Глава МЗС Німеччини закликала Китай як постійного члена Ради Безпеки ООН вплинути на Путіна і допомогти припинити війну.
“Мені доводиться дивуватись, чому позиція Китаю досі не містить заклику до агресора, до Росії, припинити війну", – сказала вона.
"Ми всі знаємо, що президент Путін має можливість зробити це в будь-який час, і люди в Україні не хотіли б нічого більше, ніж нарешті знову жити в мирі", - додала Анналена Бербок.
Як повідомляв Голос Америки, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати Росію різними способами.
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- Голос Америки
Від вибуху на молочній фермі в Техасі загинуло 18 тисяч корів
Приблизно 18 тисяч корів загинули на молочному заводі South Fork в Техасі, неподалік міста Дімміт, повідомляє місцева влада.
Внаслідок вибуху, що стався ще в понеділок, постраждала одна людина, співробітниця ферми, яка нині перебуває у критичному стані.
Точна причина вибуху не повідомляється. Втім, за попередніми даними, вибух міг статися через перегрів обладнання, що спричинило спалах метану. Інцидент розслідує пожежна служба штату, яка поки не надає коментарів.
Збитки лише від втрати худоби обчислюються у 36 мільйонів доларів, приблизно по 2 тисячі доларів за корову.
У містечку Дімміт проживає близько 4000 осіб. За словами працівників молочної промисловості, члени громади в цьому сільськогосподарському регіоні були шоковані масштабом руйнувань і об’єдналися, щоб доставити обід і вечерю постраждалим фермерам.
Уповноважений з питань сільського господарства Техасу Сід Міллер заявив, що це була найбільша пожежа в хліві для великої рогатої худоби в історії Техасу.
Газета New York Times уточнює, що нічого подібного не було не лише в історії Техасу, але й у США, принаймні за останні два десятиліття.
За даними Інституту добробуту тварин, некомерційної організації, яка відстежує умови утримання свійських тварин, цей епізод став найбільшою масовою загибеллю великої рогатої худоби внаслідок пожежі з 2013 року, коли організація почала вести облік таких подій.
Як повідомляє NYT, посилаючись на дані організації, протягом 20 років понад шість мільйонів тварин загинуло під час пожеж в корівниках, які були викликані переважно несправностями електрики. Але менше 1% жертв тварин становила велика рогата худоба, уточнює організація.
Однак худоба масово гинула за інших обставин, мовиться у повідомленні. Наприклад, у 2016 році хуртовина вбила понад 35000 дійних корів у Техасі, а наступного року фермери у Каліфорнії втратили свої стада та засоби до існування через лісові пожежі.
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