Китай запевняє, що не продаватиме зброю жодній зі сторін на війні в Україні  

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю жодній зі сторін війни в Україні. Посадовець також додав, що Китай регулюватиме експорт товарів подвійного призначення - цивільного та військового.

"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції", — сказав глава МЗС Китаю під час пресконференції із німецькою колегою Анналеною Бербок, яка зараз відвідує Китай. - "Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення, відповідно до законів і правил".

Раніше в країнах Заходу висловлювали занепокоєння, що Китай може продавати смертоносне озброєння Росії.

Цінь Ган додав, що Китай готовий допомогти у пошуку мирного вирішення військового конфлікту в Україні.

Глава МЗС Німеччини закликала Китай як постійного члена Ради Безпеки ООН вплинути на Путіна і допомогти припинити війну.

“Мені доводиться дивуватись, чому позиція Китаю досі не містить заклику до агресора, до Росії, припинити війну", – сказала вона.

"Ми всі знаємо, що президент Путін має можливість зробити це в будь-який час, і люди в Україні не хотіли б нічого більше, ніж нарешті знову жити в мирі", - додала Анналена Бербок.

Як повідомляв Голос Америки, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати Росію різними способами.