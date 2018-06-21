Адміністрація Трампа запропонує план про об’єднання Міністерства освіти з Міністерством праці

Згідно з повідомленнями кількох засобів масової інформації, адміністрація президента Трампа запропонує об’єднати Міністерство освіти з Міністерством праці.

Цей план, про який може бути повідомлено ще в четвер, буде частою ширшої спроби реформування федерального уряду з метою об’єднання подібних програм і зосередження професійних навчальних програм в одному місці.

План було опрацьвано у відповідь на розпорядження директора Бюро менеджменту і бюджету Міка Молвені, який він запропонував лідерам федеральних агентств понад рік тому.

Нова об’єднана установа вимагатиме схвалення з боку Конгресу. Республіканські законодавці вже давно бажали усунути Міністерство осіти з часу його створення у 1980 році президентом Джиммі Картером. Президент і міністр освіти Бетсі ДеВос також висловили подібну думку.

Законопроект Палати представників від 1995 року про об’єднання цих міністерств і програм професійної підготовки не міг дотепер отримати підтримки з боку законодавців.

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