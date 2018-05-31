Міністр закордонних справ Сергій Лавров запросив Кім Чен Ина відвідати Росію

У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров мав зустріч у Пхеньяні з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, в ході якої запросив його відвідати РФ. Цей крок збільшує роль Москви в міжнародних зусиллях, щоб пом’якшити напруження на Корейському півострові.

Це був перший візит Лаврова в КНДР від 2009 року.

Тимчасом у Нью-Йорку вже другий день поспіль відбуваються переговори представників обох країн для підготовки саміту 12 червня між президентом Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

Росія, як здається, намагається відігравати деяку роль в дипломатичних зусиллях, метою яких є покласти край рокам напруження з приводу ядерної програми Північної Кореї.

Запрошуючи Кім Чен Ина відвідати Росію, Лавров заявив:

«Відвідайте Росію. Ми будемо дуже щасливі побачити вас», сказав Лавров, який сидів за столом напроти Кіма, під час зустрічі, яку транслювало телебачення.

Він висловив підтримку з боку Москви декларації з минулого місяця, у якій обидві держави погодились докласти зусиль для денуклеаризації Корейського півострова.

Лавров заявив, що Москва надіється, що всі сторони вдадуться до виважених підходів до можливих переговорів про ядерне врегулювання.

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