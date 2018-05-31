Помпео і «права рука» Кім Чен Ина почали переговори в Нью-Йорку

У Білому домі сподіваються, що саміт Дональда Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 12 червня, як і було заплановано





Державний секретар США Майк Помпео в середу провів вечерю в Нью-Йорку з Кім Йонг Чолом - «правою рукою» північнокорейського лідера Кім Чен Ина.



Зустріч пройшла на тлі триваючої підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина 12 червня в Сінгапурі.



Кім Йонг Чол став найбільш високопоставленим північнокорейським чиновником, який відвідав США за 18 років.



Ні він, ні Помпео не розмовляли із журналістами, коли прибули до приміщення поруч зі штаб-квартирою ООН. Однак Білий дім повідомив, що вони планують вести переговори протягом усього четверга (31 травня - ГА.



«З нетерпінням очікую на зустріч з Кім Йонг Чолом в Нью-Йорку для обговорення можливого саміту президента США з Кімом, - написав Помпео в Twitter раніше в середу. - Ми віддані ідеї повної денуклеаризації Корейського півострова».



Переговори також ведуться в Пханмунджомі і Сінгапурі.



Тим часом Білий дім повідомив, що дискусія про «повну денуклеаризації півострова» не включає тему американських озброєнь - оборонного щита, який захищає Південну Корею і включає підводні човни з ядерною зброєю і стратегічні бомбардувальники, здатні нести атомні бомби, які не базуються на півострові.



За деякими оцінками, Північна Корея має не менше 12 одиниць ядерної зброї.



Кім Йонг Чол є заступником голови впливового Центрального комітету Трудової партії Кореї і колишнім главою північнокорейської розвідки. Він і Помпео вже зустрічалися двічі в Пхеньяні.



Попередня делегація на чолі з заступником голови апарату Білого дому Джо Гейґіном зустрілася з представниками Північної Кореї в Сінгапурі, повідомив Білий дім. Очікується, що в четвер вони проведуть нову зустріч.



Білий дім заявив в середу, що переговори в демілітаризованій зоні уздовж кордону між двома корейськими державами з підготовки можливого американсько-північнокорейського саміту між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином проходять добре і що, як очікується, зустріч відбудеться в запланований термін - 12 червня.



«Делегація США, сьогодні (в середу - ГА) знову зустрілася з північнокорейськими офіційними особами, і їх переговори будуть продовжені. Поки повідомлення про ці зустрічі позитивні, і ми продовжимо наше просування вперед», - сказала під час брифінгу прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс.



Сандерс наголосила, що метою переговорного процесу є денуклеаризація Корейського півострова.

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