Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що хімічна атака в сирійському місті Дума була влаштована з допомогою неназваного іноземного розвідувального агентства. Він додав, що російські експерти вже перевірили місце ймовірної атаки і не знайшли слідів хімічної зброї, повідомляє міжнародне агентство Associated Press.

За словами Лаврова, його країна має «незаперечну інформацію, що це була ще одна фабрикація», хоча він не подав доказів на підтвердження своїх слів. Інші російські офіційні особи, як з Москви, так і з Організації Об’єднаних Націй, заявили, що відеозапис, зроблений незабаром після імовірної атаки в місті Дума – це симуляція.

МЗС Росії також заявило, що після відходу повстанських сил з району Східна Гута там нібито знайдено запаси хімічної зброї. Міністерство також вказало на попереднє використання повстанцями хімічної зброї в боротьбі з урядовими військами. У розмові з репортерами він застеріг від військових дій проти Сирії, кажучи, що це збільшить хвилю біженців до Європи.

За словами Лаврова, російські експерти, які відвідали місце ймовірної атаки, не знайшли слідів отрути у ґрунті, ні пацієнтів із симптомами хімічної атаки в місцевій лікарні.

Район Східна Гута з містом Дума від 2012 року були під контролем повстанців. Захоплення цього району є великою перемогою президента Башара аль-Асада.

Як пише Associated Press, імовірна хімічна атака, в результаті якої загинуло понад 40 людей, викликала обурення міжнародної громадськості й спонкукала США та їх союзників обміркувати можливість атаки проти Сирії. Лавров заявив, що «розвідувальні агентства країни, яка тепер намагається очолити антиросійську кампанію, були причетні до цієї фабрикації». Він не назвав країни, але самозрозуміло, кого він мав на думці.

Маючи на думці США, він сказав, що атака «принесла б користі лише тим, хто захищений океаном і звідти сподівається взяти участь у тривалих зусиллях дестабілізувати регіон, щоб досягти геополітичних користей». Він рішуче застеріг Сполучені Штати та їх союзників від військового удару проти Сирії.

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