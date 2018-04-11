Трамп своїми заявами про ракетний удар по Сирії заскочив радників зненацька і випередив союзників

Оприлюднена в середу вранці у Twitter заява президента Трампа про те, що «хороші і нові і ‘розумні’» ракети незабаром будуть випущені в напрямку Сирії застала більшість його радників зненацька, і з’явилася ще до того, як ключові союзники США мали можливість досягти домовленості в справі відплатних дій за хімічну атаку минулих вихідних.

Про це повідомив CNN з посиланням на американських та західних чиновників.

Те, що Трамп може спантеличити радників і союзників ранковим твітом, не є новиною. Він регулярно із самого ранку встановлює свій тон на Twitter, оснований на передачах кабельного телебачення і на власному настрої. Проте твіти у середу були унікальні тим, що сигналізували про прийдешні американські військові дії, а це те, що Трамп обіцяв ніколи НЕ робити як президент.

Що спонукало президента Трампа до таких заяв?

Трамп відповідав на заяву посла Росії в Лівані про готовність РФ збивати американські ракети в Сирії.





Детальніше читайте на УНІАН: Президент США відповів на заяву посла РФ в Лівані про готовність Росії збивати американські ракети в Сирії.Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/10076786-gotuysya-rosiye-tramp-anonsuvav-raketniy-udar-po-siriji.html

«Росія обіцяє, збивати буль-які і всі ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росіє, тому, що вони прилетять - нові, гарні і ‘розумні’. Не потрібно бути партнером з твариною, що вбиває газом, яка знищує своїх людей і насолоджується цим», - написав Трамп в Twitter.

«Наші відносини з Росією гірші, ніж будь-коли, включаючи період «холодної війни», - зазначив Трамп в іншому твіті. Причини для цього немає. Росія потребує нашої економічної допомоги, і це було б дуже легко здійснити, а нам потрібно, щоб всі країни співпрацювали. Зупинимо перегони озброєнь?»

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що американські ракети повинні летіти в бік «терористів», а не «законного уряду».



Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив в середу, що всі сторони, залучені в сирійський конфлікт, повинні утримуватися від дій, здатних дестабілізувати регіон.



Сирія назвала загрози з боку США «безвідповідальною ескалацією», повідомляє державне інформагентство країни.



Напруженість в Сирії посилилася після передбачуваної хімічної атаки в Східній Гуті минулої суботи, в результаті якої загинули щонайменше 40 осіб.



США і кілька їхніх союзників поклали відповідальність на сирійські війська, в той час як Сирія і Росія заперечують, що збройні сили президента Башара Асада здійснили хімічну атаку.



Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що рішення буде прийнято «в найближчі дні», і що будь-які авіаудари будуть націлені на урядові хімічні об'єкти.



Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп висловила підтримку будь-яких дій, які є «цілеспрямованими, відкаліброваними і пропорційними».



Речниця Державного департаменту Гедер Науерт у вівторок заявила: «Ми прагнемо до скоординованої відповіді, якою би вона не була».



Звинувативши Сирію, Трамп також поклав відповідальність за атаку в Східній Гуті на прихильників Асада в Ірані і Росії. Організація із заборони хімічної зброї заявила у вівторок, що направить своїх експертів для розслідування інциденту.



Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в середу, що, згідно з повідомленнями її партнерів, у 500 осіб, яким в суботу було надано медичну допомогу, виявлялися ознаки і симптоми впливу хімічних отруйних речовин. ВООЗ висловила обурення з приводу передбачуваного застосування хімічної зброї та зажадала відкрити негайний доступ в цей район для надання медичної допомоги.

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