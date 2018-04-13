Міжнародні інспектори прибули до Сирії, щоб шукати доказів хімічної атаки в місті Дума

Інспектори з Організації із заборони хімічних озброєнь прибули до Сирії, щоб в суботу розпочати збирати зразки в районі Дума, місці недавньої імовірної хімічної атаки, у відповідальності за яку звинувачують сили президента Башара аль-Асада.

У той час, як інспектори збиратимуть ґрунт на місці інциденту та біомедичні зразки, включно з кров’ю жертв, яка опісля буде надіслана до лабораторій, організація не робитиме висновків щодо того, хто відповідальний за атаку. Вона лише має встановити, чи дійсно була хімічна атака.

Згідно з повідомленнями, щонайменше 40 людей загинуло і сотні захворіли в результаті атаки в місті Дума в анклаві Східна Гута, що неподалік Дамаска. Сирія заперечує, що вона застосувала хімічну зброю.

Тимчасом американська телевізійна компанія NBC News повідомила, що американський уряд уже отримав зразки крові і сечі від жертв з місця інциденту, які підтвердили застосування хімічної зброї.

Серез попереджень з боку Росії, що військова сутичка може спричинити конфлікт із Сполученими Штатами з приводу Сирії, президент Дональд Трамп зібрав свою Раду національної безпеки для обміркування американської відповіді на ймовірну хімічну атаку, за яку звинувачують сили президента Сирії Башара аль-Асада.

«Остаточного рішення ще не зроблено, заявивла в четвер прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сендер. – Ми продовжуємо вивчати розвідувальні дані й ведемо розмови з нашими партнерами й союзниками».

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