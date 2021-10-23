Екс-соратник Джуліані, визнаний винним: направляв гроші, отримані від бізнесмена з Росії на підтримку кандидатів

Федеральне журі в п'ятницю оголосило про визнання винним Льва Парнаса - колишнього соратника американського політика Руді Джуліані, який працював з екс-президентом США Дональдом Трампом.

Лев Парнас був визнаний винним у порушенні федеральних законів США, що забороняють іноземцям брати участь у виборчих кампаніях, а також забороняють робити партійні пожертви від імені інших осіб.

За даними звинувачення, Парнас, американський бізнесмен українського походження, а також його колишній соратник Ігор Фруман, отримали гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова та спрямували їх на фінансування виборчих кампаній в США.

Інтерес для Парнаса становили кандидати в штатах, де можна було отримати ліцензію на ведення бізнесу, пов'язаного з легалізованим продажем марихуани.

За даними прокуратури, Парнас приховав, що він і Фруман, який визнав себе винним у вересні, передавали пожертвування в республіканський Комітет політичних дій (PAC), який збирав кошти, в тому числі, і на президентську кампанію тоді ще кандидата в президенти США - Дональда Трампа .

Андрій Кукушкін, соратник бізнесмена Муравйова, в п'ятницю також був визнаний винним в порушенні фінансування виборчих кампаній.

Руді Джуліані, екс-прокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом цієї кримінальної справи: йому не було пред'явлено жодних звинувачень. Як зазначає CNBC, Джуліані є фігурантом іншого розслідування, яке влада Нью-Йорка веде щодо того, чи зобов'язаний він був реєструватися в якості іноземного агента.

За даними американських ЗМІ, Парнас допомагав Джуліані шукати відомості, які могли б сприяти початку розслідування відносно Джо Байдена щодо його діяльності в Україні. Нагадаємо, що почати розслідування відносно Байдена вимагав у той час Трамп.

Противники екс-президента США негайно пов'язали його з вироком.

"Лев Парнас прямує до в'язниці за федеральні злочини щодо фінансування виборчих кампаній. Майк Коен (колишній адвокат Дональда Трампа у його бутність президентом - прим. ГА) відправився до в'язниці за федеральні злочини щодо фінансування виборчих кампаній. Звинувачення проти обох висунув Мін'юст США. Знаєте хто ще федеральні злочини щодо фінансування виборчих кампаній? Дональд Трамп", - твітував конгресмен-демократ Тед Лью.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді заявив, що захист має намір оскаржити вирок.

Сам Парнас до вироку заяляв, що був радий мати можливість представити свою позицію перед судом та "встановити правду".

Окружний суддя США Джей Пол Откен відхилив клопотання прокуратури про затримання Парнаса і Кукушкіна. «Підсудні досить переконливо довели, що не збираються ховатися», - сказав откен.

Адвокати Парнаса стверджують, що кошти Муравйова пішли на бізнес-інвестиції, а не на внески у виборчу кампанію, і що пожертвування групі прихильників Трампа надійшло від фірми, заснованої Парнасом, і не порушували законів США.

У статті використано матеріали Reuters, Denver Gazette.

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