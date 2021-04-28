ЗМІ: в квартирі Руді Джуліані провели обшук

Федеральні слідчі у середу провели обшук в квартирі Руді Джуліані, колишнього мера Нью-Йорка та особистого юриста Дональда Трампа, повідомляє The New York Times. В ході обшуку, який був проведений в рамках кримінального розслідування, були вилучені електронні пристрої.

Як відзначає канал CNN, звинувачень висунуто проти Джуліані не було. Сам юрист заперечує будь-які протиправні дії.

Відомо, що прокуратура Мангеттена розслідує діяльність Джуліані в Україні. Двоє його колишніх партнерів, Лев Парнас і Ігор Фруман, були звинувачені в порушеннях правил фінансування виборчих кампаній та інших злочинах.

Як відзначає NYT, влада фокусується на тому, що чи Джуліані протизаконно лобіював адміністрацію Трампа у 2019-му році в інтересах українських посадовців та олігархів, які одночасно допомогали Джуліані шукати негативну інформацію проти політичних конкурентів Трампа, включно із Джо Байденом.

"Хоча ордер на обшук не означає, що Джуліані скоїв злочин, він сигналізує, що слідічі переконали суддю, що на їх думку мали місце злочинні дії і виконання ордеру може викрити важливі докази", - відзначає інформаційна агенція Reuters.

Видання The New York Times назвало проведення обшуку у помешканні адвоката "надзвичайним кроком з боку прокурорів... особливо щодо адвоката колишнього президента".

Джуліані поки не коментував ситуацію.

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