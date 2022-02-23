Лідери Республіканської партії закликали Адміністрацію Байдена до ще жорсткіших санкцій щодо Росії 

Лідери Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США оприлюднили заяву, де висловили солідарність з Україною та закликали президента США ще більше посилити санкції щодо Росії.

“Рішення Володимир Путіна почати оновлене вторгнення в Україну є неприйнятним", - заявили лідери республіканців.

«США та наші союзники тепер повинні змусити режим Путіна заплатити за цю агресію. Конгрес має змусити президента Байдена вжити жорстких кроків, яким донині протистояла його адміністрація. Ми повинні назавжди зупинити “Північний потік-2”, запровадити вторинні санкції проти російських фінансових установ і накласти жорсткі покарання на галузі, на які російське військо покладається, щоб вести війну. Більше того, як республіканці Палати представників заявляли протягом року, президент Байден повинен нарешті сприяти розвитку енергетики США та допомогти, щоб США стали енергетичним партнером Європи за вибором”, - мовиться у заяві лідерів Республіканської партії у Палаті представників.

“Китай, Іран та Північна Корея спостерігають. Вони повинні побачити, що ми рішуче відповідаємо на російську агресію”, - додали законодавці.

“Ми повністю солідарні із невинним народом України, і обіцяємо продовжувати підтримувати його в час, коли вони захищають себе від путінського непровокованого нападу”, - заявили республіканці.

Документ підписали голова Конференції республіканців у Палаті представників Еліз Стефаник, лідер меншості у Палаті представників Кевін Маккарті, а також інші авторитетні республіканці Стів Скаліз, Майкл Маккол, Майк Роджерз, Майк Тернер.

Напередодні колишній президент США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав “геніальним” рішення Володимира Путіна визнати “незалежність” так званих ДНР та ЛНР. Він також запропонував, що США могли б діяти як Путін на своїх південних кордонах.

Водночас демократи у Палаті представників називають позитивним кроком рішення Байдена запровадити першу фазу санкцій щодо Росії.

Зокрема, лідерка більшості у Конгресі Ненсі Пелосі написала у Твітері: “Я аплодую президенту США за його рішуче лідерство сьогодні у запровадженні першого траншу швидких і суворих санкцій”.

А конгресвумен Еліса Слоткін, яка раніше була аналітиком ЦРУ, а нині входить до Комітету із внутрішньої безпеки та Комітету збройних сил Палати представників США, назвала санкції, які оголосив Байден, “позитивним кроком”. При цьому вона сподівається, що “це лише початок”.

“Увесь світ спостерігає, як ми будемо реагувати (на дії Росії - ред.). Що трапилось сьогодні (санкції проти Росії - ред.) - це позитивний крок. Всі ті країни зараз оголошують початкові санкції. Це не кінець, це має бути лише початок. Що ми можемо контролювати - це те, як ми реагуємо, а не те, що Путін вирішує робити”, - сказала в ефірі каналу CNN Еліса Слоткін.

У вівторок, 22 лютого, президент Байден повідомив, що США запроваджують санкції щодо державного боргу Росії, Внєшекономбанку та Військового банку. А від 23 лютого США починають запроваджувати економічні обмеження щодо російських еліт та їхніх родин, повідомив американський лідер.

Байден також пообіцяв, що США продовжуватимуть військову підтримку України, а частину американських військ в Європі перенаправлять в країни Балтії.

У відповідь на американські санкції МЗС Росії повідомило у середу, що Москва дасть сильну відповідь, не обов'язково симетричну, але вивірену і чутливу для США.