Лікар-мільярдер купив Los Angeles Times – одну з провідних газет США

Місцевий мільярдер-лікар купив видання The Los Angeles Times та The San Diego Union-Tribune за 500 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

Угода доктора Патріка Сун-Шонґа з власниками газети Tronc Inc. є прикладом того, як багата особа, яку цікавлять питання громадськості, купує газету у великої корпорації.

Сун-Шонґ є одним з основних акціонерів Tronc, Inc., Чикаго, одним з найбагатших людей Лос-Анджелеса і одним з найзаможніших лікарів в США, статки якого Forbes оцінив у 7,8 млрд доларів.

Сун-Шонґ купив газету у неспокійний час. Газета мала непрості стосунки зі своїми колишніми власниками, які розміщуються в Чикаго. The Los Angeles Times тричі змінило головного редактора за шість місяців. Минулого місяця, вперше за 136-річну історію газети, журналісти вирішили об’єднатись у профспілку.

Редактор The Los Angeles Times Джон Керрол, за керівництва якого газета здобула 13 Пулітцерівських премій, пішов у відставку через тиск зі скорочення штатів.

"Ми знову повертаємося до ситуації столітньої давності, коли невелика кількість багатих власників контролювали впливові газети", - сказав дослідник Ел Томпкінс. "Ось різниця: тепер власність не обіцяє великих прибутків. Ви берете власність, знаючи, що це навіть близько не так прибутково як те, що було 20-50 років тому. Сьогодні, прибутковість менша, і вона зменшується кожного дня", - заявив Ел Томпкін, дослідник Інституту ім. Пойнтера.

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