Турецька ліра знову слабне через погрози нових санкцій США

Повідомлення про готовність США розширити санкції щодо Туреччини, якщо там не звільнять американського пастора Ендрю Брансона, спричинило нове падіння курсу турецької валюти.

Туреччина користала зі Сполучених Штатів упродовж багатьох років. Тепер вони утримують нашого чудового християнського пастора...

​Брансона вже понад два роки утримують у Туреччині через звинувачення про зв’язки з політичними рухами, зокрема з тим, на який президент Реджеп Таїп Ердоган покладає відповідальність за невдалий військовий переворот 2016 року.

Євангелістські церкви у Сполучених Штатах ведуть кампанію за звільнення цього пастора, який очолював маленьку християнську громаду у турецькому місті Ізмір.

“У нас заплановано більше дій, якщо вони його не звільнять швидко”, - сказав міністр фінансів Стівен Мнучин на урядовому засіданні у Білому домі.

Президент Дональд Трамп у Twitter підтвердив подальші дії проти Анкари і назвав Брансона “великим патріотичним заручником”.

Минулого тижня США подвоїли мито на імпорт сталі й алюмінію з Туреччини.

Reuters повідомляє, що у п’ятницю зранку долар коштував 5,86 лір у порівнянні з курсом напередодні 5,81.

Загалом ліра за цей рік втратила 35% вартості щодо долара.

Протистояння Вашингтона з Анкарою спричинило побоювання ширшої економічної кризи у світі, бо інвестори виводять свої гроші з країн, що розвиваються.

У четвер турецький міністр фінансів Берат Албайрак, який доводиться зятем президентові Ердогану, запевнив інвесторів, що Туреччина подолає кризу, стверджуючи, що фінансова система країни достатньо міцна.

Після тих запевнень, а також унаслідок оголошеної програми центрального банку Туреччини на підтримку національної валюти, ліра дещо зміцніла.

Ситуацію покращило також зобов'язання Катару інвестувати в Туреччину 15 мільярдів доларів.

Але нові погрози США знову похитнули ліру.

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