Дії Трампа сприяли зміцненню долара

Президент Трамп раніше неодноразово висловлювався на користь послаблення курсу долара, для того, щоб допомогти американським експортерам, однак, нещодавня торговельна політика президента США, включаючи запровадження митних тарифів на імпорт деяких турецьких товарів, мала протилежний вплив і посилила курс долара, пише Reuters.

В своєму дописі у Twitter, Трамп привітав зміцнення долара.

"Наша економіка почувається краще, ніж будь-коли. Гроші ллються до нашого цінного ДОЛАРА, як це рідко коли траплялось, надходження компаній більші, ніж будь-коли, інфляція низька і оптимізм бізнесу вищий, ніж будь-коли. Вперше за багато десятиріч, ми захищаємо наших робітників!" – написав Трамп у Twitter.

Головний економічний радник Трампа Леррі Кудлоу в інтерв'ю CNBC назвав долар "потужним і стабільним".

"Як президент сьогодні відзначив, я вважаю, "долар-король", потужний долар є стабільним доларом і є сигналом впевненості", - заявив Кудлоу, директор Національної економічної ради Білого дому. "Гроші надходять до США. Це чудово".

Цього року долар зріс на близько п'яти відсотків до широкого кошика валют, повідомляє Bloomberg.

Це – позитивний сигнал про глобальну впевненість в США

На користь політики сильної валюти, Кудлоу навів аргументи, що це сприяє збереженню низьких цін на нафту та стримує зростання цін на інші сировинні товари.

"Це – позитивний сигнал про глобальну впевненість в США", - додав він.

Курс долара ще зміцнився цього тижня після того, як валюту ринків, що розвиваються спіткали розпродажі через побоювання впливу кризи в Туреччині, а інвестори звернулись до більш надійних вкладень – у долар США.

"Багато в чому, деякі його (Трампа - ГА) дії збільшили рівень ризиків для бізнес-середовища, які допомогли долару США зміцнитись в короткостроковій перспективі", - заявив Чарльз Томс, головний інвестиційний аналітик і торговець цінними паперами бостонської компанії Manulife Asset Management.

В серпні Трамп посилив протистояння з Туреччиною, оголосивши про запровадження підвищених тарифів на імпорт з Туреччини і ввів мито у 20% на імпорт алюмінію і 50% на імпорт сталі.

Між Туреччиною та США є розбіжності з ряду питань. США приділяють велику увагу долі американського християнського пастора Ендрю Бренсона, якого звинувачують в тероризмі за буцімто підтримку спроби путчу.

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