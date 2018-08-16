Західні експерти про економіку України: зростання, хоч і значно краще ніж у Росії, але ще не стійке

"Тренд економічного зростання - обнадійливий", - так прокоментував дані про ріст ВВП України головний стратег з ринків, що розвиваються, компанії з управління активами Bluebay, Тімоті Еш в коментарі Українській службі "Голосу Америки".

Зростання реального ВВП у другому кварталі поточного року склало 3,6% порівняно з другим кварталом 2017 року, свідчать дані Державної служби статистики України.

"Все ж, темпи зростання могли б бути ще кращими", - наголосив економіст, привернувши увагу до того, що економіка має зростати швидше, щоб надолужити різке скорочення, яке Україна пережила на початку агресії Росії.

Україна має прагнути зростання у 4-5%

"Низька база для порівняння означає, що 3.6% зростання дещо розчаровує. Через втрати ВВП у період між 2014 та 2015 роками, Україна мала б розвиватись значно краще. Україна має прагнути зростання у 4-5%".

Справді, якщо порівняти Україну з деякими країнами регіону, то тепер зростання відбувається повільніше, ніж в Польщі та Угорщині (5,1% і 4,6%, відповідно), трохи більше Болгарії (3,4%), але значно краще, ніж у Росії (1,8%), зауважив він.

Повільне покращення бізнес середовища, політична непевність і продовження ризиків в сфері безпеки на сході є основними факторами, які обмежують зростання, переконаний аналітик.

Вирішення структурних питань з захистом прав кредиторів і прискорення приватизації може ще підтримати зростання, погоджується Йорбол Якшиліков з Міжнародного інституту фінансів (IIF) – світової асоціації фінансистів з головним офісом в Вашингтоні, США.

Жорстка монетарна політика, хоча і допомагає вгамувати інфляцію – може бути послаблена, щоб досягти кращих умов доступу до фінансів і зростання на основі інвестицій

Для того, щоб сприяти збереженню економічного зростання в Україні, переконаний економіст IIF, Національному банку варто приділяти увагу зростанню економіки і проводити "нейтральну монетарну політику".

"Наразі, жорстка монетарна політика, хоча і допомагає вгамувати інфляцію – може бути послаблена, щоб досягти кращих умов доступу до фінансів і зростання на основі інвестицій", - наголосив він в коментарі Українській службі "Голосу Америки".

А от Міністерство фінансів, на думку економіста, має дотримуватись консервативної фіскальної політики і не заважати розвиткові приватного сектору.

Позитивний баланс (між ростом споживання та інвестицій) дає нам надію, що зростання можна розширити

"Консервативна бюджетна політика, яка продовжить створювати бюджетні можливості і не витісняти приватні інвестиції, має просувати зростання приватного сектору", - наголошує Якшиліков.

Економіст IIF запропонував два підходи до оцінки зростання в Україні:

З точки зору історичних даних – картина достатньо позитивна - обидва квартали 2018 року показали потужне динамічне зростання, вище за довгострокові середні показники (2001-2018) і нещодавній період 2016-2018 року.

З точки зору рушіїв розвитку, ми бачимо, що за зростанням 2018 року стоїть споживання, подібно до 2017. Водночас, ми бачимо, що інвестиції починають зростати і стимулюють зростання як і споживання. Цей позитивний баланс дає нам надію, що зростання можна розширити. Для того, щоб забезпечити продовження зростання на основі інвестицій, варто значно послабити теперішні жорсткі умови залучення фінансування.

Для того, щоб вийти на тривале, стале зростання, рушієм зростання має виступати інвестиції, а не споживання, наголошує Якшиліков. Причина в тому, що зростання на основі споживання залежить від росту доходів, яке ми бачимо в Україні з минулого року, після того, як уряд підвищив мінімальні зарплати. Більш високі доходи стимулюють споживання, включаючи попит на імпортні товари, як ми це бачили минулого року і продовжуємо бачити тепер.

З часом ми побачимо, що вплив високих доходів зменшується і зростання сповільнюється. З цієї причини, вважається, що зростання на основі розширення споживання є короткочасним і не може бути підтриманий в довгостроковій перспективі. Ще однією причиною є те, що високе споживання призводить до значних зовнішніх дисбалансів, переконаний економіст.

Водночас, зростання на основі інвестицій є більш стійким. Тому що, коли підприємство приймає важливе рішення про інвестиції (наприклад, про побудову заводу, або розширення найму робітників) вони хочуть забезпечити тривалі прибутки. Економіка отримує переваги через більшу зайнятість на продуктивність праці. Зростання продуктивності стимулює зростання експорту, заявляє Якшиліков.

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