Каліфорнійська лісова пожежа стає найбільшою в історії штату

Пожежа, що розростається в Південній Каліфорнії та продовжує горіти через нерівний, посушливий прибережний рельєф із 4 грудня, стала найбільшою в історії штату, повідомили пожежні посадовці у п'ятницю.

Так звана пожежа «Томас» пройшла через 110 тисяч гектарів, перевершуючи попередній рекорд 2003 року в окрузі Сан Дієго, у результаті якого загинуло 15 людей, заявили вони.

Пожежа була на 65 відсотків контрольованою у п'ятницю ввечері, і природнє поширення вогню було фактично зупинене кілька днів тому пожежною командою, наголосили посадовці.

Поступові збільшення спаленої площі, виявлені щоденними фотознімками з повітря, з того часу відбувалися в значній мірі внаслідок контрольованих операцій зі спалювання, що проводяться пожежними для очищення земельних ділянок між тліючими краями зони пожежі та населеними районами.

За словами чиновників, вогонь знищив понад тисячу будівель, оскільки він випалював прибережні гори, передгір'я та каньйони через округи Вентура та Санта-Барбара на північний захід від Лос-Анджелеса.

У четвер влада скасувала останні повідомлення про евакуацію, що залишалися чинними для округів Санта-Барбара та Вентура.

Відомо про один смертельний випадок, безпосередньо пов'язаний із пожежею: пожежник, який отримав опіки та надихався диму під час виконання службових обов’язків, загинув минулого четверга.

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