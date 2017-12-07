Північна Каліфорнія – пекло на землі

У Північній Каліфорнії бушують найпотужніші лісові пожежі. Вогонь охопив 44 квадратні кілометри території в округах Вентура, Сан-Бернардіно і Санта-Кларіта.

Режим надзвичайного стану також введений і в Лос-Анджелесі, там зокрема, горить північна околиця міста, із престижним районом Бел Ейр, де живуть голлівудські зірки, і де ціни на нерухомість та розкішні маєтки сягають десятків мільйонів доларів.

На сьогодні відомо що в округах загалом згоріло щонайменше 150 житлових будинків, а понад 200 тисяч осіб евакуйовано із зони стихійного лиха. На місці працюють тисячі пожежників із спеціальним обладнанням та технікою проте через сильний сезонний вітер - приборкати вогонь їм поки що не вдається. За словами рятівників: ситуація не конрольована.

Що саме спричинило масштабні пожежі поки що також не відомо. Мешканці Лос-Анджелеса тим часом страждають на задуху, дихати важко навіть вночі.

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