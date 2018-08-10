На суді у справі Манафорта з невідомих причин оголошено перерву

У п'ятницю, 10 серпня, коли сторона обвинувачення була готова закінчити свою частину слухань по справі Пола Манафорта, суддя Томас Елліс без пояснень оголосив 15-хвилинну перерву. Це відбулось після розмов судді із спеціальним прокурором з групи Роберта Мюллера (виправлено, попередня версія помилково відзначала, що Мюллер був присутнім у суді - прим. ГА) та адвокатами Манафорта. Перерва тривала близько 45 хвилин.

Зберігайте розум поки не з'являться всі докази, - заявив суддя​

Пізніше, після повернення до розгляду судової справи, суддя наполегливо нагадав присяжним, що вони не мають обговорювати питання ухилення від сплати податків та банківських махінацій з кимось іншим. Невдовзі суддя продовжив перерву ще на більш ніж дві години. За його словами, судовий процес сповільнюється через інші судові справи, якими він займається.

"Зберігайте розум поки не з'являться всі докази", - заявив Елліс.

Раніше в п'ятницю прокурори попросили суддю Елліса виправити його попередню заяву, в якій він припускав, що сторона обвинувачення марно втрачає судовий час.

Нагадаємо, що, як вчора стало відомо, Пол Манафорт отримав більше 65 мільйонів доларів за свою роботу в Україні за 2010-2014 роки. Ці гроші він зберігав на рахунках поза межами США. За цей же період він витратив більше 15 мільйонів доларів на придбання об'єктів нерухомості, ландшафтний дизайн, облаштування будинків та придбання предметів розкошів, включаючи куртки зі шкіри пітона та страуса, повідомляє CNN посилаючись на судову інформацію.

Ці шалені суми було оприлюднено в середу наприкінці триденних свідчень колишнього бізнес-партнера Манафорта Ріка Ґейтса в суді, протягом яких свідок підтвердив, що Манафорт приховував наявність 15 банківських рахунків поза межами США і вдавався до підробки фінансових документів. Ґейтс також визнав, що крав гроші у Манафорта і мав позашлюбні відносини.

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