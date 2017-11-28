Над Чорним морем Росія здійснила перехоплення літака-розвідника США

Су-30 пролетів на відстані приблизно15 метрів від американського літака, створивши «потужну турбулентність»





Російський винищувач Су-30 наблизився до розвідувального літака ВМС США, що здійснював політ в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.



Як повідомив американський чиновник, інцидент стався в суботу, коли американський літак проводив звичайне патрулювання.



Російський літак пролетів на відстані приблизно 15 метрів від літака ВМС P-8 в режимі повного форсажу, створивши «потужну турбулентність», повідомив чиновник. Провокація тривала 24 хвилини.



Це перший відомий інцидент такого роду з червня, коли озброєний російський винищувач облетів розвідувальний літак ВПС США над Балтійським морем. Тоді, як заявили офіційні особи, винищувач Су-27, під крилами якого були закріплені ракети «повітря-повітря», «прискорено» наблизився до американського літака RC-135, пройшовши від нього на відстані двох метрів.



Ще один чиновник повідомив, що російський винищувач, який спочатку летів врівень, почав виконувати «провокаційні» маневри і літати «хаотично».



Раніше в цьому місяці американські винищувачі перехопили російські ядерні бомбардувальники, які наближалися до авіаносця «Рональд Рейґан» біля берегів Північної Кореї.



Кілька винищувачів ВМС США F / A-18 вилетіли, щоб відвести два російські бомбардувальники Ту-95 від корабля, який в даний час знаходиться недалеко від Північної Кореї і працює в Японському морі, повідомили представники ВМС.



За їх словами, російські бомбардувальники, здатні завдати ядерного удару, були перехоплені лише за 130 кілометрів від корабля.

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