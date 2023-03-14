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Захід не вірить у можливість Росії перемогти, але боїться її раптової поразки – Кофман
Західні оглядачі намагаються з'ясувати справжню ситуацію на фронті в Україні і те, що залишається за кадром репортажів. Серед тих, хто може допомогти розібратися з ситуацією, є експерти, які не лише вивчали російське військо впродовж багатьох років, але і регулярно бувають в Україні, отримуючи найновіші дані.
Одним з таких експертів є народжений в Україні Майкл Кофман, аналітик Центру військово-морського аналізу, який ще до початку вторгнення був переконаний, що Росія піде на Україну великою війною, але зазнає поразки.
За три дні до вторгнення в журналі Foreign Affairs Кофман та його колега Джефрі Едмондс написали статтю «Шок і трепет Росії: чому Москва застосує переважну силу проти України», в якій передбачив поразку Росії. Під час російського вторгнення Кофман регулярно відвідує Україну і став одним з провідних експертів з нинішньої війни, збройних сил Росії та України.
Про те, якою є зараз ситуація на фронті, про майбутній український наступ та про те, чому раптова російська поразка може бути не менш небезпечною, ніж затягування війни, він розповів у розмові з Аароном Девідом Міллером з Фонду Карнегі.
Війна виходить зі стадії «війни на виснаження»
Битви, які Україна веде у різних частинах лінії фронту, відрізняються одна від одної, говорить Кофман. На його думку, узагальнювати їх не можна, і якщо хтось знає, якою є ситуація біля Вугледара, то це не означає, що він знає, як виглядає бій навколо Авдіївки чи бій за Бахмут. Тому, за його словами, аналітики їздять в Україну, щоб проводити польові дослідження і складати власну думку з побаченого.
З того, що він побачив, Кофман робить висновок, що війна, яка перебувала у стадії «війни на виснаження», виходить з цього стану. Росія, яка почала 5-6 наступальних операцій з січня, намагається перехопити ініціативу, але справжнього прориву він чекає від України, коли та збере достатню кількість зброї пізніше навесні.
Говорячи про Бахмут, на якому фокусується увага і західних видань, і самих сторін, Кофман, як і багато інших оглядачів, не вважає, що місто має велике стратегічне значення. Але воно перетворилося на символ українського спротиву, бо оборона міста триває з липня минулого року. На думку американського експерта, українська сторона намагається втримати місто до початку широкомасштабного контрнаступу і поки що їй це вдається.
Українська армія поспішає з контрнаступом
Український контрнаступ, на думку Кофмана, не лише можливий після кількох місяців війни на виснаження, але і найбільш імовірний у найближчі місяці. Як очікує Кофман, йтиметься не про одну блискавичну операцію, а серію операцій в різних місцях, подібно до того, як проходив наступ на Херсон і Харків. І переваги у цьому наступі, на думку Кофмана, - на боці України через недолугі дії самих росіян.
«Завдання, з одного боку, ускладнюється тим фактом, що російські військові мають досить високу щільність сил і укріплені лінії. Але з іншого боку, воно стало легше через наступ Росії цієї зими, тому що російські військові вирішили вичерпати ту кількість живої сили та боєприпасів, які вони мали на наступ, що мав, на мою думку, мізерні шанси на успіх», – сказав Кофман.
Як вважає експерт, українське командування поспішає з наступом, і почне його, навіть не маючи всієї необхідної зброї, бо існують побоювання, що деякі союзники вирішать, що війна зайшла в глухий кут, і будуть орієнтуватися більше на переговори з росіянами, ніж на допомогу Україні, щоб вона перемогла. Також сенс поспішати є навіть з суто військової точки зору, щоб не дати росіянам закріпитися на позиціях, каже Кофман.
«Вони збирають 3 армійські корпуси, і це значні формування, що складаються з кількох бригад. Я думаю, що вони збирають і персонал, і техніку, які їм потрібні. І вони сподіваються, що Захід, а саме США, забезпечить їх достатньою кількістю артилерійських боєприпасів для оборони, тому що українська армія – це перш за все артилерійська армія», – каже Кофман.
Він додає, що його турбує стан українського війська, його підготовки, тому що найкращі кадри, професійні, найбільш підготовлені і мотивовані - гинули першими.
«Люди, які зараз є в українській армії, були мобілізовані, і не просто мобілізовані, які пройшли попередню службу, а мобілізовані, які раніше були цивільними особами, тобто не мають жодного знання про військові справи, – каже Кофман і додає, що з боку союзників важливо не мати завищених очікувань від таких сил. – Ви повинні бути обережними, щоб не перевантажувати їх припущеннями, що вони зможуть проводити наступальні загальновійськові операції лише тому, що ви дали їм зброю і вони пройшли деяку обмежену підготовку».
Яка зброя потрібна Україні?
Попри те, що головна увага медіа зосереджена на танках та літаках F-16, на думку Кофмана, два пріоритети – це артилерія та боєприпаси до неї, а також протиповітряні системи, що вражають наземні цілі. Бронетехніка, включно з танками, як він вважає, - лише на третьому місці. Дуже важливо, на його думку, щоб піхота була механізованою, щоб солдати пересувалися не пішки, а в бронемашинах. Це особливо важливо для наступальних операцій.
Щодо літаків F-16, то, як каже Кофман, це питання пріоритетів. Гроші, які виділяють США, можна використати на ці літаки і на підготовку пілотів, а можна використати на ту зброю, яка буде вирішальною, тобто ту, яка надійде зараз, протягом наступних місяців, коли буде вирішуватися доля цієї війни. При цьому, як наголошує Кофман, кількість цієї зброї має значення.
Експерт також попереджає, що перемога України, як би її не визначали, не означатиме остаточного закінчення війни. Він навів приклад Близького Сходу, коли Шестиденна війна Ізраїлю з Сирією, Єгиптом та Йорданією завершилася на користь Ізраїлю, але це не завадило Єгипту вести війну на виснаження Ізраїлю ще протягом кількох десятиліть. Тому навіть переможена Росія залишиться силою, з якою буде потрібно рахуватися.
Ядерна ескалація все ще можлива, якщо російська армія зазнає раптового краху
Як каже Кофман, найгостріші моменти щодо ядерної ескалації були навесні минуло року та у жовтні, коли росіяни відчували, що програють. І в майбутньому, на його думку, ядерні погрози можуть бути небезпечними, залежно від обставин на полі бою. На думку експерта, небезпека використання тактичної ядерної зброї зросте, якщо російські сили зазнають руйнівної поразки, після якої, на думку командування, зібрати військо буде неможливо. Тобто, як пояснює експерт, не йдеться про поразку в якійсь одній операції, а саме про крах російської армії.
І в цьому випадку місцем такої поразки не обов’язково має бути Крим як якась символічна точка, каже Кофман. Навпаки, якщо справа дійде до Криму, то найімовірніше, до того часу російські військові вже будуть мати час на те, щоб обдумати, що сталося і що робити далі.
Набагато небезпечнішою було б ситуація каскадного колапсу, коли російські керівники не мали б достатньо часу для роздумів, достатньо інформації для аналізу і реагували б емоційно, а військові б казали, що зупинити воєнну катастрофу можна лише завдяки використанню тактичної ядерної зброї.
Розраховувати на те, що в російському командуванні буде хтось, хто мислить тверезо і відмовиться виконувати цей наказ, на думку Кофмана, не доводиться, бо вони вже виконали багато наказів, які раніше здавалися неймовірними, включно з першим – почати війну проти України.
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США, Австралія і Британія кажуть, що атомні підводні човни стабілізуватимуть світ
Президент США Джо Байден з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі та прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком заявили, що угода про надання австралійцям новітніх атомних човнів є частиною необхідного посилення співпраці в галузі безпеки у регіонах Тихого й Індійської океанів з огляду на зростання військової потуги Китаю.
Президент Байден підкреслив, що йдеться про підводні човни з атомними двигунами, а не про атомні озброєння, і що сторони зобов’язують дотримуватися угоди про непоширення ядерної зброї.
Незаконне вторгнення Росії в Україну, зростання напористості Китаю, дестабілізуюча поведінка Ірану й Північної Кореї - все це загрожує сформувати світ, в якому пануватиме небезпека...Ріші Сунак
За результатами зустрічі трьох керівників на американській військовій базі в Сан Дієґо 13 березня повідомлено, що австралійський військовий флот отримає атомні підводні човни розроблені у США, які будуть збудовані в Британії та Австралії з використанням технологій трьох країн, зокрема йдеться про новітні реактори британської компанії Rolls-Royce.
Вже цього року австралійські моряки прибудуть на американські й британські бази для навчання на атомних підводних човнах.
З 2027 року в австралійському Перті базуватиметься невелика кількість американських і британських човнів.
А приблизно з 2030 року Австралія купить для свого флоту три атомних підводних човни і матиме можливість придбати ще два.
Розрахована на кілька десятиріч угода в межах тристороннього пакту AUKUS коштуватиме сотні мільярдів доларів.
Уряди трьох країн заявляють про потребу таких витрат, а також наголошують, що це означатиме створення тисяч робочих місць і підштовхне промислові розробки.
«Виковуючи це нове партнерство, ми знову показуємо, як демократії можуть забезпечувати безпеку й добробут не лише для нас, але й для цілого світу», - заявив президент Байден.
Невдоволення Китаю
Китай заявив, що дії США, Австралії та Британії не сприяють стабільності, а навпаки - посилюють протистояння.
Речник китайського міністерства закордонних справ заявив, що у Пекіні ті кроки вважають ознакою «мислення часів Холодної війни».
Але західні лідери наполягають, що вимушені приділяти більше уваги питаннями безпеки з огляду на те, що посилення Китаю разом з агресивними діями Росії вже стає викликом для світового порядку.
«Незаконне вторгнення Росії в Україну, зростання напористості Китаю, дестабілізуюча поведінка Ірану й Північної Кореї - все це загрожує сформувати світ, в якому пануватиме небезпека, безлад і розкол», - сказав британський прем’єр-міністр Ріші Сунак.
Китай не раз заявляв про спільність інтересів з Росією, і Пекін так і не засудив Москву за напад на Україну, що переріс у найбільшу війну в новітній Європі.
Китайські представники кажуть, що підтримують принципи суверенітету й територіальної цілісності держав, але китайська делегація в ООН не голосувала за резолюції з вимогами виведення російських військ з України.
В азійсько-тихоокеанському регіоні зростає стурбованість натяками Пекіна про можливість застосування сили проти Тайваню на тлі збільшення китайської військової сили включно з китайськими атомними підводними човнами.
«Ми інформуємо їх про AUKUS і зробили запит на інформацію про їхні наміри», - заявив національний радник США з питань безпеки Джейк Салліван.
Які уроки винесли Сполучені Штати із російської війни в Україні? Відео
Пропозицію оборонного бюджету США на наступний рік серед іншого формували на основі висновків з російської війни в Україні. Про це заявила заступниця Міністра оборони США Кейтлін Гікс, виступаючи в Пентагоні. Значна частина в оборонному бюджеті зумовлена й викликами з боку Китаю.
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12 березня в Лос-Анджелесі відбулась 95 церемонія нагородження премією Оскар. Палкі дискусії викликала нагорода за найкращу документальну стрічку - її отримав фільм про російського опозиціонера Олексія Навального.
- Голос Америки
Міжнародний кримінальний суд готує до розгляду дві справи проти Росії, пов’язані з нападом на Україну – ЗМІ
Викрадення українських дітей і навмисний напад на цивільну інфраструктуру стануть першими справами, пов’язаними з російським вторгненням в Україну, які розгляне Міжнародний кримінальний суд (МКС), повідомляють західні ЗМІ.
У понеділок газета New York Times і агентство Reuters повідомили, що прокурор МКС Карім Хан має намір попросити суддів попереднього провадження затвердити ордери на арешт кількох осіб на основі доказів, зібраних наразі спеціальними слідчими групами, які працювали протягом кількох місяців.
Як зазначають ЗМІ, що посилаються на слова нинішніх і колишніх чиновників, які знають про це рішення і не мають права говорити публічно, це може стати першим випадком, коли ордери МКС будуть видані, у зв’язку з російським вторгненням в Україну.
Як повідомляє NYT, у першій справі ідеться про викрадення Росією українських дітей і підлітків для незаконного усиновлення чи для «перевиховання» у російських таборах.
«У рамках спонсорованої Кремлем програми їх вивозили з України та розміщували по домівках, щоб вони стали громадянами Росії, або відправляли в літні табори для перевиховання, з'ясували New York Times і дослідники. Деякі приїхали з дитячих будинків чи групових будинків», – мовиться у повідомленні газети.
Як наголошують кореспонденти NYT, Москва не приховує своєї програми, представляючи її як гуманітарну місію захисту від війни осиротілих чи покинутих українських дітей.
Газета нагадує, що російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка стала публічним обличчям програми, почала відправляти дітей до Росії через кілька тижнів після початку вторгнення в лютому 2022 року. Вона регулярно з’являлася по телебаченню, щоб пропагувати усиновлення, і сама заявила про усиновлення української дитини. У травні минулого року Путін підписав указ про прискорене отримання українцями російського громадянства.
У другому випадку, як пише NYT, очікується, що МКС розгляне докази невпинних атак Росії на українську цивільну інфраструктуру. З жовтня 2022 року, Росія атакує дронами і ракетами великої дальності об’єкти з постачання води, газу та електроенергії, які знаходяться далеко від бойових дій і не вважаються військовими цілями.
Щодо судової процедури, то головний прокурор МКС Карім Хан спочатку повинен представити свої звинувачення колегії суддів досудового розслідування, які вирішать, чи були дотримані правові стандарти для видачі ордерів на арешт, чи слідчим потрібні додаткові докази, пояснюють журналісти NYT.
Як пише газета, залишається незрозумілим, кому суд планує пред'явити звинувачення в кожній справі. Прокуратура відмовилася надати інформацію, посилаючись на конфіденційність деталей поточних розслідувань. Також журналісти говорять, що найімовірніше, справи розглядатимуть заочно, бо Росія навряд чи видасть власних чиновників.
Посилаючись на слова дипломатів та експертів, газета не виключає можливості висунення звинувачень президенту Росії Володимиру Путіну. У статті така можливість пояснюється тим, що суд не визнає недоторканності глави держави у справах, пов’язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності чи геноцидом.
Як повідомляв «Голос Америки», прокурор МКС Карім Хан на початку березня особисто оглянув на Київщині місця влучання російських ракет та безпілотників у об'єкти цивільної інфраструктури.
Він також відвідав дитячий будинок на звільненому півдні України, а його офіс опублікував фотографію, де Хан стоїть серед порожніх ліжечок.
«Не можна ставитися до дітей як до воєнної здобичі», – сказав він у заяві після свого візиту. Хан публічно заявив, що незаконне переміщення дітей до Росії або на окуповані частини України є пріоритетом для його слідчих.
У звіті, опублікованому в лютому Єльським університетом і програмою Conflict Observatory Державного департаменту США, говориться, що принаймні 6000 дітей з України утримуються в 43 таборах Росії. Йдеться лише про підтверджені дані, а фактична кількість дітей вважається більшою. За даними уряду України, станом на початок березня може йтися про понад 16 тисяч викрадених дітей.
Як повідомляв «Голос Америки», Генеральна прокуратура України заявила наприкінці лютого, що розглядає наразі понад 71 тисячу зафіксованих воєнних злочинів з часу російського вторгнення в Україну.
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