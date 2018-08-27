Набули чинності 5 нових видів санкцій США проти Росії

27 серпня були опубліковані і набули чинності нові санкції США стосовно Росії. Запровадження санкцій передбачене законом США про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року і викликане застосуванням Кремлем хімічної зброї проти власних громадян, йдеться в поясненні до рішення.

Під санкції потрапила міжнародна допомога Росії, продаж зброї та кредитування уряду Росії. Передбачено важливі виключення з режиму санкцій, зокрема для програм співпраці у космосі та безпеки польотів.

Запроваджуються наступні санкції:

1. Припинення міжнародної допомоги Росії зі США, крім нагальної гуманітарної допомоги.

2. Припинення продажу зброї Росії у відповідності до закону про контроль над експортом зброї США. Передбачається видача дозволів на програми космічної співпраці.

3. Заборона фінансування продажу зброї Росії.

4. Відмова в наданні Росії кредитів, гарантій за кредитами, або фінансової допомоги від установ уряду США.

5. Заборона на експорт товарів та технологій сфери безпеки.

Адміністрація Трампа оголосила плани доповнити вже існуючі санкції проти Росії 8 серпня через використання Москвою нервово-паралітичної речовини проти колишнього російського агента та його доньки в Великобританії.

Згодом від такої ж речовини у червні загинула жінка в Еймсбері - містечку неподалік Солсбері. Росія відкидає причетність, але американські санкції через 90 днів перейдуть на наступний - жорсткіший етап, якщо Кремль не наведе докази, що більше не використовує хімічну й біологічну зброю і не допустить інспекторів ООН для перевірок.

Європейський Союз нещодавно подовжив свої санкції проти Росії у зв’язку з Кримом та війною на Донбасі, але не накладав окремих санкцій через Солсбері, хоча раніше майже усі країни ЄС вислали російських дипломатів на знак протесту. З наступного року Британія офіційно припиняє членство у Євросоюзі і в галузі економічних санкцій буде проводити самостійну політику.

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