Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Британія назвала росіян, підозрюваних у спробі вбивства Скрипалів отрутою “Новічок”

Фото з російських паспортів підозрюваних, які оприлюднила британська поліція

Показати коментарі

Лондон оприлюднив імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні колишнього працівника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території Англії.

Прокуратура і поліція заявили, що мають “достатньо доказів”, щоб офіційно висунути обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Бошірову у причетності до спроби вбивства Скрипалів у березні в містечку Солсбері із застосуванням нервово-паралітичною отрутою класу “Новічок”.

Ми пов’язумо напади на Скрипалів та події в Еймсбері... Тепер вони є частиною одного розслідування.
Ніл Басу, керівник британської антитерористичної служби

Поліція каже, що видані британські та європейські ордери на арешт вказаних осіб, але вказує, що їхні імена можуть бути несправжніми і закликає людей звертатися, якщо хтось володіє інформацією.

Повідомлено, що підозрювані 2 березня прибули з Москви у Лондон, де зупинялися у готелі City Stay Hotel, а потім 4 березня їздили у Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що отрута була нанесена на ручку вхідних дверей будинку, де жив Сергій Скрипаль.

Згодом експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили, що отрута належить до класу нервово-паралітичних речовин “Новічок”, які розробляли у Радянському Союзі, а згодом у Росії.

Москва відмовилася визнати відповідальність.

Петрова і Бошірова також обвинувачують у спробі вбивства сержанта британської поліції Ніка Бейлі, який перебував у лікарні внаслідок ураження отрутою.

30 червня у містечку Еймсбері, що за 10 кілометрів від Солсбері, отрутою, тотожною до нервово-паралітичної речовини "Новічок" отруїлися ще двоє осіб.

44-річна Дон Стурджесс померла у лікарні.

Аналізи Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки британських фахівців у обидвох випадках.

Дивіться також: ​Противники абортів у США активізуються в надії, що Кевано стане новим верховним суддею

Противники абортів у США активізуються в надії, що Кевано стане новим верховним суддею. Відео
Embed
Противники абортів у США активізуються в надії, що Кевано стане новим верховним суддею. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:14 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG