Британія назвала росіян, підозрюваних у спробі вбивства Скрипалів отрутою “Новічок”

Лондон оприлюднив імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні колишнього працівника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території Англії.
Прокуратура і поліція заявили, що мають “достатньо доказів”, щоб офіційно висунути обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Бошірову у причетності до спроби вбивства Скрипалів у березні в містечку Солсбері із застосуванням нервово-паралітичною отрутою класу “Новічок”.
Ми пов’язумо напади на Скрипалів та події в Еймсбері... Тепер вони є частиною одного розслідування.
Поліція каже, що видані британські та європейські ордери на арешт вказаних осіб, але вказує, що їхні імена можуть бути несправжніми і закликає людей звертатися, якщо хтось володіє інформацією.
Повідомлено, що підозрювані 2 березня прибули з Москви у Лондон, де зупинялися у готелі City Stay Hotel, а потім 4 березня їздили у Солсбері.
Слідство дійшло висновку, що отрута була нанесена на ручку вхідних дверей будинку, де жив Сергій Скрипаль.
Згодом експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили, що отрута належить до класу нервово-паралітичних речовин “Новічок”, які розробляли у Радянському Союзі, а згодом у Росії.
Москва відмовилася визнати відповідальність.
Петрова і Бошірова також обвинувачують у спробі вбивства сержанта британської поліції Ніка Бейлі, який перебував у лікарні внаслідок ураження отрутою.
30 червня у містечку Еймсбері, що за 10 кілометрів від Солсбері, отрутою, тотожною до нервово-паралітичної речовини "Новічок" отруїлися ще двоє осіб.
44-річна Дон Стурджесс померла у лікарні.
Аналізи Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки британських фахівців у обидвох випадках.
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