Британія назвала росіян, підозрюваних у спробі вбивства Скрипалів отрутою “Новічок”

Лондон оприлюднив імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні колишнього працівника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території Англії.

Прокуратура і поліція заявили, що мають “достатньо доказів”, щоб офіційно висунути обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Бошірову у причетності до спроби вбивства Скрипалів у березні в містечку Солсбері із застосуванням нервово-паралітичною отрутою класу “Новічок”.

Ми пов’язумо напади на Скрипалів та події в Еймсбері... Тепер вони є частиною одного розслідування.

​Поліція каже, що видані британські та європейські ордери на арешт вказаних осіб, але вказує, що їхні імена можуть бути несправжніми і закликає людей звертатися, якщо хтось володіє інформацією.

Повідомлено, що підозрювані 2 березня прибули з Москви у Лондон, де зупинялися у готелі City Stay Hotel, а потім 4 березня їздили у Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що отрута була нанесена на ручку вхідних дверей будинку, де жив Сергій Скрипаль.

Згодом експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили, що отрута належить до класу нервово-паралітичних речовин “Новічок”, які розробляли у Радянському Союзі, а згодом у Росії.

Москва відмовилася визнати відповідальність.

Петрова і Бошірова також обвинувачують у спробі вбивства сержанта британської поліції Ніка Бейлі, який перебував у лікарні внаслідок ураження отрутою.

30 червня у містечку Еймсбері, що за 10 кілометрів від Солсбері, отрутою, тотожною до нервово-паралітичної речовини "Новічок" отруїлися ще двоє осіб.

44-річна Дон Стурджесс померла у лікарні.

Аналізи Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки британських фахівців у обидвох випадках.

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