Наїзд на пішоходів в Лондоні – черговий теракт?

В результаті інциденту біля мечеті одна людина загинула, є постраждалі





Лондонська поліція повідомила, що в результаті наїзду фургона на пішоходів біля мечеті в північній частині британської столиці ввечері в неділю одна людина загинула, десять отримали травми.



Розслідуванням атаки керує Відділ щодо боротьби з тероризмом поліції Лондона. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що влада розглядає цей «жахливий інцидент» як потенційний теракт.



Влада повідомила про арешт 48-річного водія мікроавтобуса, який був затриманий на місці очевидцями-громадянами. Станом на ранок понеділка повідомлень про інших підозрюваних не було.



Один з постраждалих помер на місці інциденту в північній частині Лондона. Ще вісім осіб відправлено до лікарні.



Генеральний секретар Мусульманської ради Британії Харун Хан заявив, що з розповідей очевидців випливає, що мотивом для дій водія послужила ісламофобія.



«З огляду на те, що ми наближаємося до закінчення Рамадана і свята Ід аль-Фітр (інша назва - Ураза-байрам - ГА.), багато мусульман йдуть в місцеві мечеті. Ми сподіваємося, що влада вживатиме термінових заходів щодо посилення безпеки біля мечетей», - йдеться в заяві Хана.



Поліція Лондона повідомила, що в зв'язку з характером атаки «виділяються додаткові поліцейські ресурси, щоб заспокоїти місцевих мешканців».



Великобританія, і особливо Лондон, знаходяться в напрузі в зв'язку з декількома недавніми інцидентами, включаючи теракт в Манчестері в травні і недавню атаку з автомобільним наїздом і нападами з ножем в районі Лондонського мосту.

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