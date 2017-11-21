У Луганську воюють мафіозні клани, Плотницький програв - західні коментатори про події на сході України

Колишній міністр закордонних справ Швеції та радник президента України Петра Порошенка Карл Більдт вважає, що події у Луганську можуть бути частиною конфлікту між групами, які контролюються різними центрами впливу у Москві. Про це Більдт заявив на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляє "Українська правда", 21-го листопада центр окупованого Луганська заблокували озброєні люди у військовій формі без розпізнавальних знаків. На прохання розповісти, що відбувається, вони або нічого не відповідають, або говорять "Без коментарів", або називають свої дії "плановими навчаннями".

У штабі АТО "УП" повідомили, що вважають блокування озброєними людьми частини Луганська розбірками між угрупованнями бойовиків. На момент написання матеріалу повідомлялось про прибуття до Луганська потужного військового конвою з території т.з ДНР.

Оцінка Карла Більдта близька до позиції українських силовиків.

"Ситуація дуже каламутна, але є ознаки, що вторгнення "маленьких зелених чоловічків" - важко озброєних - у Луганську є частиною конфлікту між групами, які контролюються різними центрами у Москві", - твітує Більдт.

"Ці "сепаратистські" території в Україні схожі на осине гніздо інтриг, насильства, криміналітету та безладу. Ймовірно це все пов'язане із різними інтересами у Москві", - також додав Більдт.

Події у Луганську не залишив без уваги Майкл Карпентер, колишній високопасадовець Пентагону, який нині є директором Центру Байдена в Університеті Песильванії.

"Схоже, що воюють різні мафіозні клани. Це повторна реальність правління російських ставлеників - бандити воюють за контроль над прибутками від контрабанди і займаються рекетом", - твітує Карпентер.

"Схоже, що "переворот" провели російські "зелені чоловічки", які захопили урядові будівлі у Луганську, телевізійних та мобільних операторів перед повномасштабних військовим вторгненням з Донецька ввечері. Схоже, що Плотницький програв", - твітує редактор англомовного видання Kyiv Post Euan MacDonald.

Загалом ситуація на Луганську лишається загадкою для оглядачів. Впливовий український англомовний журналіст Максим Еріставі, який зараз працює з американським аналітичним центрм Atlantic Council, наступним чином охарактеризував сум'яття у Луганську:

"Українських Луганськ став світовою столицею геополітичного постмодерну: східноукраїнська територія, окупована замаскованими російськими військовими, була повторно окупована іншою групою замаскованих російських військових. Переворот у стилі постмодерн 101".

Інші оглядачі загалом висловлюють здивування.

"На сході України виглядає так ніби хтось намагається пройти несправну комп'ютерну гру Command and Conquire 2", - твітує Еліотт Гіґґінс, аналітик впливового аналітичного проект Belling Cat, який відомий відкриттям доказів військової присутності Росії на сході України та багато ін.

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