19 республіканців вимагають обмежити допомогу США Україні для уникнення “прямого конфлікту” з Росією

19 сенаторів та конгресменів США - представники Республіканської партії - підписалися під листом до президента США Джо Байдена із закликом до дипломатичної стратегії "для швидкого завершення війни". “З кожним новим пакетом допомоги та кожною новою зброєю, що надається Україні, ризик прямого конфлікту з Росією зростає”, - сказано у листі.

Сенатори і конгресмени вимагають припинити “необмежену допомогу Україні” зі сторони США, вживаючи термін “проксі-війна”.

“Ми рішуче виступаємо проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов’язані з розробленою чіткою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення”, - сказано у листі.

Зважаючи на місяці, необхідні для поставки танків Abrams, підписанти роблять висновок про налаштованість адміністрації Байдена на те, що конфлікт буде тривалим.

Підписанти листа висловили стурбованість наявною реакцією Сполучених Штатів на війну в Україні. Вони стверджують, що американська допомога українським військовим зусиллям загрожує подальшою ескалацією та “не має так необхідної стратегічної ясності”, зокрема, стратегії завершення війни.

Законодавці підкреслюють необхідність того, щоб Сполучені Штати зосередилися на власній військовій готовності та економічній безпеці, а також заявляють про атрофування власної армії та шкоду для платників податків від “фінансування закордонної війни”.

Автори листа пишуть про 113 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні і називають США найбільшим донором України, а також стверджують, що “внесок наших союзників по НАТО тьмяний у порівнянні” [з обсягами американської допомоги, -ред].

“Запаси, на поповнення яких потрібні роки, Україна вичерпує за лічені тижні. Україна використовує більше артилерійських снарядів за місяць, ніж США можуть виробити за шість. Ми дали Україні більше джавелінів, ніж можна виготовити за 4 роки”, - пишуть у листі.

Автори також побоюються можливого протистояння у Індо-Тихоокеанському регіоні найближчими роками, до якого армія США може виявитися “вкрай неготовою” через те, скільки озброєння було відправлено в Україну.

Група законодавців закликає президента США віддати перевагу дипломатичним зусиллям і виступати за закінчення війни шляхом переговорів.

Серед підписантів листа – Майк Лі, Елі Крейн, Марджорі Тейлор Грін, Джей Венс, Ренд Пол, Мері Міллер, Пол Госар, Метт Гетц, Ден Бішоп, Майк Коллінз та інші.

На підтримку оприлюдненого листа, сенатор Майк Лі поділився із цитатами представників двох організацій. Так, Ден Колдуелл, віце-президент Центру відновлення Америки каже: “Відкрита підтримка України адміністрацією Байдена підвищила ризик прямого конфлікту з Росією, яка має ядерну зброю, і відвернула увагу від більш нагальних пріоритетів національної безпеки. Агресивна війна Росії проти України є аморальною, але насправді є викликом європейській безпеці. Тягар підтримки України мають нести передусім заможні європейські держави [...]. У Центрі відновлення Америки аплодують цим членам Конгресу за те, що вони кинули виклик бездумній політиці адміністрації Байдена щодо України та вимагають, щоб американська зовнішня політика поставила американські інтереси на перше місце”.

Крім того, Расс Дуерстайн, виконавчий директор організації “Concerned Veterans for America” сказав: «Війна Росії проти України тягнеться без кінця, що створює ядерний ризик та ризик ширшої регіональної ескалації. Незважаючи на те, що Україна відважно боролася, мир залишається недосяжним [...] Безстрокова підтримка Америкою військових зусиль Києва не була прив’язана до реалістичної стратегії доведення бойових дій до кінця, прийнятного для українських та американських інтересів. Як чітко зазначено в цьому листі, наш поточний підхід є нежиттєздатним — Америка надсилає більше допомоги, ніж усі європейські країни та інституції разом узяті, незважаючи на те, що конфлікт відбувається на їхньому “задньому дворі”.

В уряді США неодноразово заявляли, що допомога України має підтримку обох партій Конгресу. Значна підтримка Україні є і серед законодавців-республіканців.

Республіканці брали участь у візитах до України під час повномасштабної війни, щоб висловити свою солідарність та підтримку.

Впливовий законодавець від Республіканської партії, голова Комітету Палати представників з закордонних справ Майкл Маккол неодноразово переконував своїх однопартійців у важливості підтримки України.

В інтерв'ю NBC минулого тижня Маккол, відповідаючи на питання ведучого щодо того, чи не будуть законодавці-республіканці перешкоджати додатковій допомозі Україні, наголосив на важливості подій в Україні для світу. "Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що станеться на Тайвані та в Тихоокеанському регіоні, - сказав законодавець. - Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента [Китаю] Сі [Цзіньпіна] є поразка Путіна в Україні".

Перевірки американської допомоги Україні не виявили порушень

У Конгресі США нещодавно обговорювали перевірку допомоги, наданої Україні.

Як повідомляв Голос Америки , протягом понад трьох з половиною годин конгресмени могли розпитувати безпосередньо керівників трьох офісів, що здійснюють перевірку надання допомоги Україні, на що і як використовуються гроші.

Для нагляду за допомогою ще у червні 2022 року спеціальні відомства – офіси генеральних інспекторів – cтворили спеціальну робочу групу, що включає контролерів з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Державного департаменту США та Міністерства оборони США.

Головний підсумок перевірок, озвучений у звіті та у Конгресі під час слухань – порушень не виявлено.