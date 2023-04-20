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19 республіканців вимагають обмежити допомогу США Україні для уникнення “прямого конфлікту” з Росією
19 сенаторів та конгресменів США - представники Республіканської партії - підписалися під листом до президента США Джо Байдена із закликом до дипломатичної стратегії "для швидкого завершення війни". “З кожним новим пакетом допомоги та кожною новою зброєю, що надається Україні, ризик прямого конфлікту з Росією зростає”, - сказано у листі.
Сенатори і конгресмени вимагають припинити “необмежену допомогу Україні” зі сторони США, вживаючи термін “проксі-війна”.
“Ми рішуче виступаємо проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов’язані з розробленою чіткою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення”, - сказано у листі.
Зважаючи на місяці, необхідні для поставки танків Abrams, підписанти роблять висновок про налаштованість адміністрації Байдена на те, що конфлікт буде тривалим.
Підписанти листа висловили стурбованість наявною реакцією Сполучених Штатів на війну в Україні. Вони стверджують, що американська допомога українським військовим зусиллям загрожує подальшою ескалацією та “не має так необхідної стратегічної ясності”, зокрема, стратегії завершення війни.
Законодавці підкреслюють необхідність того, щоб Сполучені Штати зосередилися на власній військовій готовності та економічній безпеці, а також заявляють про атрофування власної армії та шкоду для платників податків від “фінансування закордонної війни”.
Автори листа пишуть про 113 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні і називають США найбільшим донором України, а також стверджують, що “внесок наших союзників по НАТО тьмяний у порівнянні” [з обсягами американської допомоги, -ред].
“Запаси, на поповнення яких потрібні роки, Україна вичерпує за лічені тижні. Україна використовує більше артилерійських снарядів за місяць, ніж США можуть виробити за шість. Ми дали Україні більше джавелінів, ніж можна виготовити за 4 роки”, - пишуть у листі.
Автори також побоюються можливого протистояння у Індо-Тихоокеанському регіоні найближчими роками, до якого армія США може виявитися “вкрай неготовою” через те, скільки озброєння було відправлено в Україну.
Група законодавців закликає президента США віддати перевагу дипломатичним зусиллям і виступати за закінчення війни шляхом переговорів.
Серед підписантів листа – Майк Лі, Елі Крейн, Марджорі Тейлор Грін, Джей Венс, Ренд Пол, Мері Міллер, Пол Госар, Метт Гетц, Ден Бішоп, Майк Коллінз та інші.
На підтримку оприлюдненого листа, сенатор Майк Лі поділився із цитатами представників двох організацій. Так, Ден Колдуелл, віце-президент Центру відновлення Америки каже: “Відкрита підтримка України адміністрацією Байдена підвищила ризик прямого конфлікту з Росією, яка має ядерну зброю, і відвернула увагу від більш нагальних пріоритетів національної безпеки. Агресивна війна Росії проти України є аморальною, але насправді є викликом європейській безпеці. Тягар підтримки України мають нести передусім заможні європейські держави [...]. У Центрі відновлення Америки аплодують цим членам Конгресу за те, що вони кинули виклик бездумній політиці адміністрації Байдена щодо України та вимагають, щоб американська зовнішня політика поставила американські інтереси на перше місце”.
Крім того, Расс Дуерстайн, виконавчий директор організації “Concerned Veterans for America” сказав: «Війна Росії проти України тягнеться без кінця, що створює ядерний ризик та ризик ширшої регіональної ескалації. Незважаючи на те, що Україна відважно боролася, мир залишається недосяжним [...] Безстрокова підтримка Америкою військових зусиль Києва не була прив’язана до реалістичної стратегії доведення бойових дій до кінця, прийнятного для українських та американських інтересів. Як чітко зазначено в цьому листі, наш поточний підхід є нежиттєздатним — Америка надсилає більше допомоги, ніж усі європейські країни та інституції разом узяті, незважаючи на те, що конфлікт відбувається на їхньому “задньому дворі”.
В уряді США неодноразово заявляли, що допомога України має підтримку обох партій Конгресу. Значна підтримка Україні є і серед законодавців-республіканців.
Республіканці брали участь у візитах до України під час повномасштабної війни, щоб висловити свою солідарність та підтримку.
Впливовий законодавець від Республіканської партії, голова Комітету Палати представників з закордонних справ Майкл Маккол неодноразово переконував своїх однопартійців у важливості підтримки України.
В інтерв'ю NBC минулого тижня Маккол, відповідаючи на питання ведучого щодо того, чи не будуть законодавці-республіканці перешкоджати додатковій допомозі Україні, наголосив на важливості подій в Україні для світу. "Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що станеться на Тайвані та в Тихоокеанському регіоні, - сказав законодавець. - Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента [Китаю] Сі [Цзіньпіна] є поразка Путіна в Україні".
Перевірки американської допомоги Україні не виявили порушень
У Конгресі США нещодавно обговорювали перевірку допомоги, наданої Україні.
Як повідомляв Голос Америки, протягом понад трьох з половиною годин конгресмени могли розпитувати безпосередньо керівників трьох офісів, що здійснюють перевірку надання допомоги Україні, на що і як використовуються гроші.
Для нагляду за допомогою ще у червні 2022 року спеціальні відомства – офіси генеральних інспекторів – cтворили спеціальну робочу групу, що включає контролерів з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Державного департаменту США та Міністерства оборони США.
Головний підсумок перевірок, озвучений у звіті та у Конгресі під час слухань – порушень не виявлено.
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Українська служба Голосу Америки - серед переможців журналістської премії Девіда Берка
Агентство глобальних медіа США оголосило переможців 22-ї журналістської нагороди імені Девіда Берка. Премія присуджується щорічно із 2001 року. Церемонія вручення відбулася напередодні Всесвітнього дня свободи преси. Серед переможців - Українська служба Голосу Америки.
Нагорода відзначає мужність, чесність і професіоналізм журналістів п’яти суспільних мовників США. За підсумками 2022 року її отримали Українська служба Голосу Америки, військові кореспонденти Радіо Свобода, журналісти Радіо Вільна Азія і кубинського мовлення, також мережі мовлення Близького Сходу.
Головна виконавча директорка Агентства глобальних медіа США Аманда Беннет під час церемонії сказала: “Я дуже рада відзначити надзвичайну групу людей, найкращих з нашої агенції, які є прикладом нашої місії – інформувати та об’єднувати людей у всьому світі на підтримку свободи і демократії”.
“Ця нагорода є свідченням наполегливої праці та самовідданості нашої команди, яка робить все можливе, щоб надати нашій аудиторії точні та інформативні новини. Події, які розгорталися в Україні після вторгнення, були одними з найскладніших у новітній історії. І наша команда віддана всебічному висвітленню ситуації на місці, а також реакцій світу”, - сказав очільник Української служби Голосу Америки Руслан Петричка, приймаючи нагороду.
"Українська служба Голосу Америки не тільки впоралася з тим викликом, який створює повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але і стрімко збільшила обсяги мовлення на усіх платформах, - сказала виконувачка обов’язків директора Голосу Америки Йоланда Лопес. - У момент протистояння спрямованій проти України лавині дезінформації з російського боку, Українська служба Голосу Америки запровадила додаткові години щотижневого україномовного телевізійного відеоконтенту одночасно з трансляцією у соціальних мережах, а також постійний студійний аналіз основних дотичних подій у Вашингтоні, США".
Упродовж 2022 року Українська служба «Голосу Америки» завдяки довірі аудиторії встановила рекордні показники перегляду та залученості на всіх цифрових платформах.
“Ми дякуємо журі та організаторам премії Девіда Берка за визнання наших досягнень і будемо й надалі прагнути до досконалості у нашій роботі. Велике спасибі”, - сказав Руслан Петричка.
Засновник премії Девід Берк був президентом CBS News, а також віце-президентом ABC News і виступав за захист демократичних принципів вільної преси.
Боррель: ЄС надав понад 66% 1-го траншу на боєприпаси. Кулеба закликає швидше надати другий
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 21 квітня провів розмову з головою зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозепом Боррелем.
За його словами, він подякував, поміж іншого, за наданий ЄС 1 мільярд євро на боєприпаси.
«Закликав посприяти якнайшвидшому завершенню обговорень 2-го траншу в 1 мільярд євро на спільні закупівлі, заради гарантування безпеки в Європі», – додав голова МЗС.
Боррель також повідомив про розмову. У ній він «підтвердив, що ЄС виконує свої зобов’язання надати Україні боєприпаси».
«З 9 лютого понад 66% із перших 1 мільярда євро були надані. Терміновість зрозуміла – ЄС зробить усе можливе, аби забезпечити потребу, і забезпечити її швидко», – запевнив голова дипломатії блоку.
Напередодні Дмитро Кулеба висловив розчарування нездатністю країн-членів Європейського союзу реалізувати їхнє рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України.
13 квітня Рада ЄС схвалила надання одного мільярда євро на закупівлі боєприпасів для України. Це рішення втілює в життя першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про пришвидшене надання Україні боєприпасів.
Втім, видання Politico з посиланням на три джерела повідомило 19 квітня, що представники країн-членів ЄС не змогли домовитися, хто має отримати контракти на закупівлю боєприпасів: тільки місцеві фірми чи також конкуренти з інших країн, зокрема США і Великої Британії.
- Голос Америки
З Болдвіна зняли обвинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс - прокуратура має нові факти про револьвер
Прокуратура американського штату Нью-Мексико оприлюднила заяву, що з актора Алека Болдвіна будуть зняті звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчінс під час зйомок стрілянини у фільмі.
Причиною рішення стала поява нових фактів, які потребують додаткового розслідування та судово-медичного аналізу.
Попереднє слухання повинно було відбутися 3 травня.
Натомість, посилаючись на «нові факти» у справі, спеціальні прокурори Карі Морріссі та Джейсон Льюїс заявили, що вони не можуть «продовжувати за поточних часових обмежень і на фактах і доказах, переданих правоохоронними органами в їх існуючій формі», - пишe видання NBC.
Нові факти, про які каже прокуратура, деталізувала газета The Los Angeles Times. За інформацією видання, репліка револьвера, що використовувався у зйомках, була модифікована, а це збільшило ймовірність того, що реквізит міг дати осічку.
Йдеться про копію старовинної зброї — револьвер Colt .45.
«Тому ми знімаємо звинувачення в ненавмисному вбивстві проти пана Болдвіна, щоб провести подальше розслідування», – йдеться у заяві спеціальних прокурорів.
Це рішення не звільняє Болдвіна від кримінальної відповідальності, і звинувачення можуть бути повторно висунуті.
Алек Болдвін на початку грудня в інтерв'ю каналу ABC запевнив, що на спусковий гачок не натискав, а наводив револьвер за вказівками самої Галини під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.
Раніше Голос Америки цитував прокурорку першого судового округу Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс, яка заявляла, що звинувачення пред'являть за двома пунктами актору Болдвіну і Ганні Гутьєррес-Рід - особі, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.
Болдвін і інспекторка зі зброї Ганна Гутьєррес-Рід не визнали вини. У разі визнання їх винними обом загрожували б до 18 місяців в'язниці та штрафи.
Як повідомляв Голос Америки, у лютому команда юристів Болдвіна подала клопотання про дискваліфікацію спеціальної прокурорки Андреї Ріб. Після цього Ріб залишила справу.
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Українська нобелівська лауреатка звернулась до "нейтральної" Південної Африки
Цього тижня українка, одна з керівників організації Український центр громадянських свобод, що отримала Нобелівську премію, перебуває в Преторії у складі групи, яка закликає уряд Південної Африки переглянути свої дружні відносини з Росією, яка веде війну проти Києва. Українці закликали ПАР виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) і заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він поїде туди на саміт у серпні.
Олександра Романцова, яка очолює Український центр громадянських свобод, неурядову організацію, яка минулого року отримала Нобелівську премію миру, перебуває в Південній Африці разом із представником Торгово-промислової палати України, щоб спробувати підтримати позицію Києва.
Преторія зайняла офіційно нейтральну позицію щодо конфлікту та утрималася від критики вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Уряд є близьким союзником Москви і навіть проводив двосторонні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку цього року і приймав російські військові кораблі в лютому для спільних військових навчань.
Романцова розповіла Голосу Америки, що група зустрілася з представниками Департаменту міжнародних зв’язків і співробітництва, і відбулася хороша та «продуктивна» дискусія.
Проте, її засмутило, що як регіональний лідер Південна Африка не зайняла більш рішучої позиції щодо незаконного вторгнення Росії.
«Для українців, які знають Нельсона Манделу та боротьбу південноафриканського населення за гідність, рівність і права людини, це справді велике розчарування», – сказала вона.
Вона сказала, що як країна, яка має добрі стосунки з Москвою, Південна Африка повинна використовувати цю платформу, щоб попередити Росію про порушення нею прав людини в Україні, такі як викрадення тисяч українських дітей. Вона припустила, що Південна Африка могла б відігравати більшу посередницьку роль.
Водночас вона зазначила, що було «дуже боляче» бачити запрошення Путіна на саміт країн БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки — запланований на серпень у Йоганнесбурзі.
Нещодавно Міжнародний кримінальний суд звинуватив Путіна у воєнних злочинах, заявивши, що він відповідальний за незаконну депортацію українських дітей до Росії.
Південна Африка є підписантом МКС і технічно зобов’язана діяти згідно з ордером, якщо Путін відвідає захід — чого він ще не підтвердив.
Якщо він таки приїде, Романцова сподівається, що влада ПАР діятиме.
«Південно-Африканська Республіка повинна дотримуватися правил МКС і заарештувати Путіна, якщо він відвідає БРІКС», — сказала вона.
Вагання Південної Африки в осуді Росії часто пояснюють відносинами часів холодної війни, коли Москва залицялася до активістів проти апартеїду, які зараз домінують у правлячій партії Африканського національного конгресу (АНК).
Але професор київського університету, який подорожував з делегацією, Олексій Гарань, сказав Голосу Америки, що сама Україна, як частина колишнього Радянського Союзу, так само підтримувала АНК.
«У часи апартеїду Україна надавала велику підтримку південноафриканській визвольній боротьбі… Тож безумовно, ми підтримували вас і сподівалися, що ви підтримаєте нас у нашій боротьбі за свободу», — сказав Гарань.
Делегація повідомила, що просила про зустріч з АНК, але не отримала відповідь.
Прес-секретар АНК Махленгі Бхенгу-Моцірі сказала Голосу Америки, що партія ніколи не отримувала прохання про зустріч.
На запитання, чи планують вони зустріч, вона сказала, що має проконсультуватися з керівництвом АНК, перш ніж відповісти.
Американські танки Abrams в травні прибудуть до Німеччини для навчання українців
Американські танки M1A1 Abrams прибудуть до Німеччини у травні, і українці почнуть навчання на них, за словами високопоставлених військових.
Тридцять один танк Abrams прибуде на базу в Графенвері, Німеччина, наступного місяця, щоб українці могли розпочати 10-тижневий курс навчання керування танками. На умовах анонімності посадовці повідомили, що обговорюють питання безпеки на базі Графенвер або на іншій базі в Хохенфельці в Німеччині, проведення додаткових курсів навчання та технічного обслуговування.
У навчаннях під керівництвом США візьмуть участь близько 250 українців, і посадовці кажуть, що 31 танк Abrams буде доставлено в Україну до осені, що набагато раніше, ніж очікувалося.
Навчальні танки - не ті, які поїдуть в Україну на війну проти російського вторгнення. За словами офіційних осіб, ті танки переобладнують в Сполучених Штатах і відправлять на передову, коли будуть готові.
У п'ятницю міністр оборони США Ллойд Остін проводить чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому військові керівники понад 50 країн обговорюють потреби української армії в бронетехніці, ППО та боєприпасах.
Остін, за очікуваннями, під час прес-конференції в п’ятницю оголосить, що Abrams прибудуть до Німеччини найближчими тижнями.
Виступаючи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де він вперше скликав групу минулого квітня, Остін сказав, що члени груп надали понад 55 мільярдів доларів допомоги Україні в сфері безпеки.
За останні кілька місяців члени групи забезпечили достатньо обладнання та навчання для підтримки дев’яти додаткових броньованих бригад, за словами Остіна.
Танки Abrams - довгоочікуване доповнення до бою. Товста броня та турбінний двигун потужністю 1500 кінських сил роблять його набагато досконалішим за радянські танки, які Україна використовує з початку війни.
У січні адміністрація Байдена оголосила, що надішле новішу версію танків Abrams, відомих як M1A2, в Україну після того, як замовить їх та виготовить - процес, на який можуть піти роки.
У березні уряд США заявив, що надасть замість них танки M1A1 Abrams, щоб «скоріше передати танки до рук українців», заявив прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.
Велика Британія першою пообіцяла Україні танки західного зразка, надіславши на допомогу в боях свої танки Challenger 2. Після заяви США про Abrams у січні Німеччина оголосила, що надасть Україні танки Leopard 2 і дозволить іншим союзникам, які мають німецькі танки, таким як Польща, зробити те саме.
Міністр оборони України Олексій Резніков у п’ятницю поспілкувався з членами Контактної групи з питань оборони України і поінформував лідерів про ситуацію на полі бою та нагальні військові потреби України. Раніше цього року Москва відновила наступ на Україну, але він зупинився, а Київ готується до масштабного контрнаступу, який, як очікується, розпочнеться найближчими днями чи тижнями.
Наразі США надали понад 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, яке Остін назвав «неспровокованою та невиправданою агресивною війною».
Деякі країни, зокрема Естонія та Латвія, пожертвували на оборону України понад 1% свого ВВП.
Перед зустріччю Остін прокоментував витік секретних документів Пентагону із детальним описом конфіденційної інформації про війну в Україні, російської розвідки та розвідданих, отриманих від нагляду за союзниками.
Остін сказав, що поставився до проблеми дуже серйозно і продовжить працювати з «нашими союзниками та партнерами, яких ми високо цінуємо».
«Мене вразила ваша солідарність і ваша відданість відкинути спроби розділити нас. І ми не дозволимо нічому порушити нашу єдність», – сказав він.
За словами Майкла О'Хенлона, старшого наукового співробітника Інституту Брукінза, контактна група з питань оборони України спрацювала краще, ніж прогнозувалося, з точки зору підтримки поставок для України, продемонструвавши рішучість Заходу протистояти російській агресії та захистити «Україну, навіть без розміщення військових на полі бою».
США та союзники пообіцяли підтримувати Україну в захисті її суверенної території «стільки, скільки буде потрібно», що, за словами О’Хенлона, може тривати до кінця 2024 року.
«Я боюся, що це реальна можливість», — сказав він
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