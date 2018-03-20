Маккейн виступив на захист спецпрокурора США Мюллера, якого розкритикував Трамп

"Спеціальний прокурор Мюллер служить нашій країні чесно та віддано. Надзвичайно важливо, щоб він зміг завершити ретельне розслідування втручання Росії до виборів 2016 року – без перешкод". Так сенатор Маккейн відреагував у Twitter на повідомлення про намір президента Трампа звільнити спецпрокурора Мюллера.

Сенатори-республіканці в понеділок відкинули необхідність захистити статус спецпрокурора Мюллера на законодавчому рівні, вважаючи, що Трамп не відправить Мюллера у відставку, попри своє невдоволення розслідуванням зв'язків кампанії Трампа з Росією, яке проводить спецпрокурор.

"Не думаю, що це станеться, тому, вважаю, що це не потрібно і, очевидно, закон вимагатиме підпису президента і я не бачу необхідності долучатись до цієї бійки зараз", - сказав сенатор Джон Корнин, другий за посадою в Республіканській партії.

Демократи, зі свого боку, закликають обидві партії прийняти закон, який захистив би спецпрокурора Роберта Мюллера від політичного втручання після того, як президент Дональд Трамп та його юристи виступили з критичними зауваженнями стосовно розслідування зв'язків Росії з політичною кампанією Трампа.

"На жаль, заяви та дії президента та його юристів протягом вихідних переконали мене в тому, що над спецпрокурором нависла нагальна небезпека звільнення, і я переконаний, що Сенат має прийняти законодавство, щоб забезпечити, що цього не станеться", - наголосив сенатор-демократ Кріс Кунс.

Сенатор Боб Коркер також підтримав ініціативу на законодавчому рівні захистити незалежність спецпрокурора Мюллера. Він також заявив, що прийняття такого законодавства може стати частиною компромісу під час голосування з бюджетних питань.

У серії твітів протягом вихідних президент Трамп звинуватив керівництво ФБР у брехні, корупції та зливі інформації. І знову назвав "російське розслідування" полюванням на відьом.

У суботу особистий адвокат Трампа Джон Дауд закликав заступника міністра юстиції Рода Розенстіна, якому підпорядковується Мюллер, "припинити розслідування справи ймовірної змови з Росією, сфабрикованої начальником Маккейба Джеймсом Комі".

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