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Маккейн виступив на захист спецпрокурора США Мюллера, якого розкритикував Трамп

  • Голос Америки
Cенатор Джон Маккейн

"Спеціальний прокурор Мюллер служить нашій країні чесно та віддано. Надзвичайно важливо, щоб він зміг завершити ретельне розслідування втручання Росії до виборів 2016 року – без перешкод". Так сенатор Маккейн відреагував у Twitter на повідомлення про намір президента Трампа звільнити спецпрокурора Мюллера.

Сенатори-республіканці в понеділок відкинули необхідність захистити статус спецпрокурора Мюллера на законодавчому рівні, вважаючи, що Трамп не відправить Мюллера у відставку, попри своє невдоволення розслідуванням зв'язків кампанії Трампа з Росією, яке проводить спецпрокурор.

"Не думаю, що це станеться, тому, вважаю, що це не потрібно і, очевидно, закон вимагатиме підпису президента і я не бачу необхідності долучатись до цієї бійки зараз", - сказав сенатор Джон Корнин, другий за посадою в Республіканській партії.

Демократи, зі свого боку, закликають обидві партії прийняти закон, який захистив би спецпрокурора Роберта Мюллера від політичного втручання після того, як президент Дональд Трамп та його юристи виступили з критичними зауваженнями стосовно розслідування зв'язків Росії з політичною кампанією Трампа.

"На жаль, заяви та дії президента та його юристів протягом вихідних переконали мене в тому, що над спецпрокурором нависла нагальна небезпека звільнення, і я переконаний, що Сенат має прийняти законодавство, щоб забезпечити, що цього не станеться", - наголосив сенатор-демократ Кріс Кунс.

Сенатор Боб Коркер також підтримав ініціативу на законодавчому рівні захистити незалежність спецпрокурора Мюллера. Він також заявив, що прийняття такого законодавства може стати частиною компромісу під час голосування з бюджетних питань.

У серії твітів протягом вихідних президент Трамп звинуватив керівництво ФБР у брехні, корупції та зливі інформації. І знову назвав "російське розслідування" полюванням на відьом.

У суботу особистий адвокат Трампа Джон Дауд закликав заступника міністра юстиції Рода Розенстіна, якому підпорядковується Мюллер, "припинити розслідування справи ймовірної змови з Росією, сфабрикованої начальником Маккейба Джеймсом Комі".

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