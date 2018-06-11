Сенатор Маккейн звернувся до союзників США

Сенатор-республіканець Джон Маккейн звернувся до союзників США у своєму повідомленні у Twitter, прагнучи запевнити їх у тому, що більшість американців підтримує вільну торгівлю, а також союзи, засновані на спільних цінностях.

"До наших союзників: двопартійна більшість американців продовжують підтримувати вільну торгівлю, глобалізацію та альянси на основі 70 років спільних цінностей", - наголосив сенатор у Twitter.

Він також підкреслив: "Американці стоять по вашому боці, навіть якщо наш президент – ні".

Це повідомлення було опубліковано всього через день після заяви сенатора у відповідь на позицію президента США Дональда Трампа про можливе повернення Росії до "Групи семи".

"Володимир Путін з власної волі зробив Росію недостойною членства у "Великій вісімці", коли вдерся до України та анексував Крим», - наголосив сенатор.

Він також підкреслив, що ситуація і дотепер залишається незмінною.

"З того часу він (Путін) не зробив нічого, що змінило би цей дуже очевидний факт. Щодня, очолювані Росією сепаратисти, вбивають українців на Донбасі. Щодня сили Путіна допомагають Асаду вирізати сирійців. Щодня, за допомогою вбивств, кібернападів та ворожого впливу, Росія здійснює напад на демократичні інститути в цілому світі", - заявив Маккейн, який очолює Сенатський комітет з питань збройних сил.

Сенатор-республіканець також відзначив, що президент ставиться до супротивників США з повагою, а до союзників - із презирством.

"Це антитеза так званого "реалізму, заснованого на принципах" і однозначно веде до зменшення лідерства США у світі", - відзначив Маккейн.

Дивіться також: Економічний радник Білого дому заявив, що Трюдо встромив ножа у спину Трампу