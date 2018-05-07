Маккейн почав планувати свій похорон - подробиці

Останніми тижнями, низка друзів, колег і родичів провідувала сенатора на його ранчо в Аризоні, де від грудня він проходить курс лікування

Впливовий законодавець від штату Аризона і голова Сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн, який близько року бореться з раком мозку, не хоче, щоб президент Трамп був на його похороні, повідомило видання The New York Times з посиланням на джерело з оточення сенатора.

Маккейн повідомив, що волів би, щоб у церемонії взяв учать віце-президент Майк Пенс. Як повідомляє NYT, про бажання сенатора вже поінформували Білий дім.

Планується, що на прощанні з Маккейном, яке, як планується, пройде у Національному соборі у Вашингтоні, промови виголосять екс-президенти США Барак Обама і Джордж Буш-молодший, розповіло джерело.

Маккейну 81 рік. Його шість разів обирали сенатором від Аризони, строк його повноважень завершується у 2022 році. Маккейн вже заявив, що не збирається балотуватися на ще один термін.

У липні 2017 року у сенатора діагностували гліобластому. Лікарі виявили пухлину мозку після того, як Маккейну зробили операцію з видалення тромбу над лівим оком.

У вересні Маккейн сказав, що лікарі дають йому «жорсткий прогноз». «Дехто говорить про 3%, дехто – про 14%», – повідомив він.

13 грудня Маккейна госпіталізували у Вашингтоні з побічними ефектами терапії проти раку. 19 грудня його виписали з військової лікарні ім. Волтера Ріда і він повернувся до свого ранчо в рідній Аризоні, де до нині продовжує курс лікування.

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Останніми тижнями, низка друзів, колег і родичів провідувала сенатора, включно з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом і його близьким другом сенатором Ліндсі Ґремом.

В автобіографічній книзі, яка має побачити світі цього місяця, політик зізнався, що не знає, «як довго тут пробуде».

«Це – мій останній термін. Навіть якщо я в цьому собі не зізнавався перед цим літом, то діагноз раку в четвертій стадії є різким переконанням в цьому», - написав він у книзі «Невгамовна хвиля» (Restless Wave), витримки з якої опублікували в Apple News.

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Політик неодноразово критикував президнента Трампа, зокрема його політику щодо Росії і Путіна. Джон Маккейн також палкий друг України в Конгресі, який закликав до надання Україні оборонної летальної зброї, щоб вона могла захистити себе від російської агресії.

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