Між Македонією і Грецією завершуються переговори щодо нової назви Македонії

Переговори в справі врегулювання довготривалої суперечки між Грецією і Македонією з приводу назви країни ввійшли в завершальну стадію.

Президенти Греції Нікос Коціас і Нікола Дімітров кажуть, що їх прем’єр-міністри очолять переговори після того, як буде врегульовано кілька юридичних і технічних питань.

У понеділок Дімітров заявив репортерам в Брюсселі, що остаточна угода може бути готовою перед самітом Європейського Союзу наприкінці червня.

Македонія – це назва колишньої югославської республіки, а також історичного стародавнього району північної Греції.

Між обома країнами існує суперечка з приводу назви від часу, коли Македонія стала незалежною державою у 1991 році.

Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв запропонував змінити назву країни на Нова Македонія, або Верхня Македонія в заміну на те, що Греція відмовиться від блокування членства Македонії в НАТО.

Дивіться також: Чому в Абрамовича виникли проблеми в Британії?

​