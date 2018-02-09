Відкриття Олімпіади – чому команда США підкидала монетку

За традицією, церемонія відкриття Олімпійських ігор тривала трохи більше двох годин.

Парад країн-учасниць відкривала Греція, через її роль в започаткуванні Олімпійських ігор. Країна, яка приймає ігри, йде останньою.

Решта країн вишукуються за алфавітом мови країни, що приймає Олімпіаду. Так, цього року, після Греції йшли Гана та Нігерія.

США мають найбільше спортсменів на цих іграх – 241. Канада – друга за кількістю, потім - Швейцарія та спортсмени з Росії.

Кількість спортсменів із Швейцарії справді вражає з огляду на невеликі розміри країни.

В українській команді 33 спортсмени.

В команді Сполучених Штатів честь нести прапор випала в результаті підкидання монетки Ерін Гамлін, першій спортсменці США, яка здобула медаль серед спортсменів-одиночників чотири роки тому в Сочі, повідомляє The Washington Post.

Рішення підкинути монетку для визначення прапороносця не було позитивно сприйняте Шані Дейвісом, дворазовим медалістом і першим чорношкірим спортсменом, який виграв золото в одиночних змаганнях Зимових Олімпійських ігор.

«Я - американець, і коли я виграв 1000-м в 2010 я став першим американським повторним чемпіоном в цьому змаганні. Команда США безчесно вирішила підкинути монетку, щоб вирішити, хто стане прапороносця. Не проблема. Можу почекати до 2022», - обурився Дейвіс у Twitter.

Південнокорейська фігуристка Юн Кім запалила Олімпійський вогонь.

Вона перейняла факел від двох спортсменів спільної корейської хокейної команди (один гравець з Північної, а один з Південної Кореї).

Піта Тауфатофуа, спортсмен тхеквондо з Тонго, який брав участь в Олімпійських іграх в Ріо в 2016, повернувся і буде виступати в Зимових іграх в бігових лижах.

Він був без сорочки, незважаючи на морозну температуру.

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