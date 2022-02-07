Заяви Макрона про здатність домовитися з Путіним називають «ризиком»

Президент Франції Еммануель Макрон привернув міжнародну увагу заявами, що під час візиту до Москви 7 лютого він запропонує російському президентові Володимиру Путіну компроміс, який може знизити загрозу силових дій Росії проти України і покласти край напруженості у Європі.

Готуючись до поїздки Макрон провів низку телефонних нарад з союзниками зокрема з президентом США Джозефом Байденом 6 лютого і з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном напередодні.

Після переговорів з Путіним Макрон 8 лютого буде вести переговори з президентом Зеленським у Києві.

Еммануель Макрон сказав французькому часопису Journal du Dimanche минулими вихідними, що готовий говорити з Москвою про покращення безпекової рівноваги у Європі і «прояснення правил» стосовно НАТО і ЄС, а також про «новий порядок у Європі» на основі «принципу суверенної рівності між державами».

Деякі ЗМІ та коментатори називають наміри французького президента амбітними і навіть ризикованими з огляду на те, що Росія підштовхнула теперішню міжнародну дипломатичну активність, стягнувши до України багатотисячні війська і натякаючи на готовність до силових дій.

Якщо йому вдасться, то він буде героєм...

«Ми прямуємо в лігво Путіна, і у багатьох відношеннях це покладання на шанс», - цитує агентство Reuters джерело назване близьким до Макрона.

Коментатори вказують, що президент Франції, яка зараз головує в ЄС, готується до виборів у квітні, і невдачі, або досягнення у міжнародній політиці можуть відіграти роль у його політичному майбутньому.

Видання Politico.eu пише, що «Макрон йде на велетенську авантюру, виставляючи себе світовим лідером, який здатний домовитися з російським президентом».

«Якщо йому вдасться, то він буде героєм, який запобіг нападу на Україну та повернув Європі дипломатичну вагу, і все це якраз перед французькими президентськими виборами у квітні», - міркують автори в Politico, зауважуючи, що деякі європейські партнери остерігаються готовності Макрона в деяких питаннях догоджати Путіну.

The New York Times пише, що «човникова дипломатія французького президента у Москві та Києві буде делікатною справою з огляду на європейські застереження та американську рішучість».

«В той час як адміністрація Байдена веде жорстку лінію, Німеччина сидить тихо, а президент Путін прагне змусити погодитися з російськими наріканнями на безпеку, саме пан Макрон зробив себе центром дипломатії у Європі», - стверджує американський часопис.

У виданні Український Тиждень стверджується, що «війна в Україні стала частиною внутрішньої французької політичної дискусії».

Паризька кореспондентка українського тижневика Алла Лазарева вважає, що «віра Макрона в діалог з Росією майже релігійна. Вперте небажання бачити, що справжня проблема — то не відсутність діалогу, а свідомі наміри господаря Кремля, легко може зіграти з ним лихий жарт».

Ключовим предметом компромісу на догоду Москві називають спосіб виконання Мінських домовленостей стосовно Донбасу.

Сам Макрон неодноразово підкреслював, що готовий працювати над втіленням домовленостей, досягнутих за посередництва Франції та Німеччини 2014 і 2015 року у Мінську на тлі тодішніх активних бойових дій на сході України.

Росія постійно наголошує на тому, щоб Київ визнав сформовані з підтримкою Москви сепаратистські утворення «ДНР» та «ЛНР», і щоб це визнання було закріплене змінами в українській конституції.

Україна наполягає, що Мінські домовленості насамперед передбачають припинення війни, очищення регіону від незаконних збройних формувань та український контроль над кордоном з Росією.

З Москви перед приїздом Еммануеля Макрона сказали, що не сподіваються швидкого вирішення проблем.

«Становище занадто складне, щоб очікувати вирішального прориву в ході однієї зустрічі», - сказав речник російського президента.

Росія наполягає, що не планує напад на Україну, але російські представники заявляють, що вважають загрозою українську співпрацю з НАТО і неодноразово натякали на готовність застосувати силу для захисту «ДНР і ЛНР» на українському сході.