Ердоган після суперечки з Росією у Києві привітався "Слава Україні"

Після напружених обстрілів турецьких та сирійських військ у Сирії й після взаємних звинувачень Росії та Туреччини турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відвідує Київ.

На зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент Ердоган заявив, що Туреччина не визнає анексії Криму та поважає український суверенітет.

Напередодні цього візиту, президент Туреччини зробив схожу заяву: "Ми сприймаємо Україну як стратегічного партнера у чорноморському регіоні. Ми завжди підтримували Україну. Ми також висловлюємо нашу солідарність з Україною у питанні її територіальної цілісності. Саме тому ми не визнаємо окупації кримського регіону. І ми підтримуватимемо там наших братів".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення осіб, яких яких незаконно утримують в Росії, зокрема, кримських татар.

Під час офіційної зустрічі двох президентів Реджеп Ердоган привітався з почесною вартою українськими словами: "Слава Україні". Відео цього привітання відразу стало вірусним на соціальних мережах.

Візит Ердогана в Україну відбувається на тлі суперечки Туреччини з Росією.

У понеділок 3 лютого під час обстрілів з боку військ Башара Асада в сирійській провінції Ідліб загинуло шестеро турецьких військових. Туреччина здійснила низку ударів у відповідь.

Росія у Сирії підтримує режим Ассада. Президент Туреччини звинуватив Москву в тому, що вона "не віддана" мирному процесу і закликав Кремль "відправити (сирійському - ред.) режиму необхідне попередження".

У 2018 році Росія та Туреччина в Астані підписали продовження угоди про демілітаризовану зону у провінції Ідліб. Однак останнім часом сирійський режим, який підтримує Росія, суттєво посилив обстріли в цій провінції.

Реджеп Таїп Ердоган попередив росіян не "стояти на його шляху", коли він намагається відплатити за вбивство шести турецьких солдатів урядом Сирії.

Турецька авіація у понеділок завдала ударів по десятках цілей у провінції Ідліб, чим нейтралізувала від 30 до 35 бійців сирійського режиму, сказав Ердоган.

Росія звинуватила Туреччину в тому, що та не попередила росіян, коли ввела війська у зону деескалації в провінції Ідліб.

Перед від'їздом в Україну в понеділок турецький президент знову звернувся до Росії: "До російської влади: наш співрозмовник в цій ситуації – не ви, а сирійський режим. … Не думайте стати на нашому шляху".

"Ті, хто випробовує рішучість Туреччини, зрозуміє свою помилку", - сказав президент Ердоган.

Дивіться також: Літаючі таксі, екзоскелети і читання думок - чим вразила виставка електроніки CES