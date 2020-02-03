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Світ

Ердоган після суперечки з Росією у Києві привітався "Слава Україні"

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган у Києві, 3 лютого 2020 року

Після напружених обстрілів турецьких та сирійських військ у Сирії й після взаємних звинувачень Росії та Туреччини турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відвідує Київ.

На зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент Ердоган заявив, що Туреччина не визнає анексії Криму та поважає український суверенітет.

Напередодні цього візиту, президент Туреччини зробив схожу заяву: "Ми сприймаємо Україну як стратегічного партнера у чорноморському регіоні. Ми завжди підтримували Україну. Ми також висловлюємо нашу солідарність з Україною у питанні її територіальної цілісності. Саме тому ми не визнаємо окупації кримського регіону. І ми підтримуватимемо там наших братів".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення осіб, яких яких незаконно утримують в Росії, зокрема, кримських татар.

Під час офіційної зустрічі двох президентів Реджеп Ердоган привітався з почесною вартою українськими словами: "Слава Україні". Відео цього привітання відразу стало вірусним на соціальних мережах.

Візит Ердогана в Україну відбувається на тлі суперечки Туреччини з Росією.

У понеділок 3 лютого під час обстрілів з боку військ Башара Асада в сирійській провінції Ідліб загинуло шестеро турецьких військових. Туреччина здійснила низку ударів у відповідь.

Росія у Сирії підтримує режим Ассада. Президент Туреччини звинуватив Москву в тому, що вона "не віддана" мирному процесу і закликав Кремль "відправити (сирійському - ред.) режиму необхідне попередження".

У 2018 році Росія та Туреччина в Астані підписали продовження угоди про демілітаризовану зону у провінції Ідліб. Однак останнім часом сирійський режим, який підтримує Росія, суттєво посилив обстріли в цій провінції.

Реджеп Таїп Ердоган попередив росіян не "стояти на його шляху", коли він намагається відплатити за вбивство шести турецьких солдатів урядом Сирії.

Турецька авіація у понеділок завдала ударів по десятках цілей у провінції Ідліб, чим нейтралізувала від 30 до 35 бійців сирійського режиму, сказав Ердоган.

Росія звинуватила Туреччину в тому, що та не попередила росіян, коли ввела війська у зону деескалації в провінції Ідліб.

Перед від'їздом в Україну в понеділок турецький президент знову звернувся до Росії: "До російської влади: наш співрозмовник в цій ситуації – не ви, а сирійський режим. … Не думайте стати на нашому шляху".

"Ті, хто випробовує рішучість Туреччини, зрозуміє свою помилку", - сказав президент Ердоган.

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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