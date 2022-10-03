МАГАТЕ привітала звільнення затриманого росіянами директора ЗАЕС Мурашова

Очільник Міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафаель Ґроссі привітав звільнення з полону генерального директора окупованої російськими силами Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Його затримали російські військові напередодні, 30 вересня.

"Я отримав підтвердження, що пан Мурашов безпечно повернувся до своєї родини", – написав Ґроссі у Twitter.

30 вересня національне підприємство України "Енергоатом" повідомило, що Мурашова "викрали дорогою зі станції до Енергодара [...] Відомо, що окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня. Зараз Ігор Мурашов у безпеці та перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у м. Запоріжжя".

Звільнення відбулося завдяки широкому розголосу надзвичайної події та "неабияким зусиллям" з боку Ґроссі, "який зіграв значну роль у звільненні Ігоря Мурашова з російського полону", - повідомляють в "Енергоатомі".

Як повідомляв "Голос Америки", директор АЕС несе головну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку на станції, то ж "його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції".

Експерти вашингтонського Інституту дослідження війни вважають дії окупаційних сил РФ підготовкою "до взяття на себе юридичної відповідальності" за ЗАЕС.

Тим часом, російські ЗМІ повідомляли про пришвидшення процесу "переходу станції під керівництво "Росатому" після незаконної анексії РФ українських областей.

МАГАТЕ виступило за встановлення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС і закликає "зробити все від нас залежне, щоб запобігти ядерній аварії, яка призвела б до більшої трагедії і страждань". Задля переговорів про зону безпеки Гроссі має заплановані на наступний тиждень візити до Москви та Києва.

Дивіться також: Фінляндія вперше за 10 років проводить військові навчання