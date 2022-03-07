Гендиректор МАГАТЕ: «Готовий їхати куди-завгодно». Що відбувається на українських АЕС зараз

Ще у п’ятницю, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявляв про свій намір подорожувати до Чорнобильської АЕС, щоб провести там переговори щодо безпеки на атомній станції. Цією ідею із Путіним поділився президент Франції Еммануель Макрон, на що тої відповів, що «варто було б подумати над тим, щоб провести таку зустріч у форматі відеоконференції або в третій країні", - повідомляє прес-служба Кремля.

У понеділок Гроссі відповів, що готовий їхати куди-завгодно, аби від цього була користь.

«Ми бачимо, що відбувається на місцях в Україні. Цього разу, якщо станеться ядерна аварія, причиною буде не цунамі, викликане матінкою-природою. Натомість це буде результатом людської неспроможності діяти, коли ми знали, що можемо, і знали, що повинні. Ми не повинні цього допустити», - заявив він у зверненні до ради директорів МАГАТЕ у понеділок, згідно із повідомленням прес-служби організації.

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) у понеділок, 7-го березня, повідомляє, що на Чорнобильській АЕС свої обов’язки продовжує виконувати та ж сама зміна працівників, що була захоплена 24 лютого. ДІЯРУ не має змоги регулювати стан ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та у зоні відчуження, оскільки «робота автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена», - йдеться на веб-сайті організації.

«Через відсутність внаслідок окупації достатньої кількості ремонтного персоналу та спеціального обладнання відновлення пошкодженого обладнання систем, важливих для ядерної та радіаційної безпеки, не виконується. Доступна інформація щодо параметрів безпеки свідчить про тенденцію сталого погіршення низки показників, зокрема, концентрації довгоживучих радіонуклідів в атмосфері», - повідомляється у прес-релізі.

Під час спільного засідання із МАГАТЕ та європейськими регуляторами ядерної безпеки у неділю, ДІЯРУ також повідомив про нестабільність енергопостачання на об’єкт, оскільки працює «лише одна лінія живлення з трьох доступних, а резервна дизельна електростанція має запас палива лише на 48 годин».

Також, повідомляє ДІЯРУ, російські солдати порушують вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму. Напередодні у неділю, 6 березня, росіянами була завезена гуманітарна допомога, яку, як зазначає організація, приймали російські солдати, перевдягнені у форму концерну «NOVARKA», персонал якого покинув зону АЕС ще в 2020-му році.

Цю інформацію «Голосу Америки» підтвердили й родичі утримуваних у заручниках персоналу. Також вони повідомляють про погіршення не лише фізичного, але й ментального стану працівників станції та обмеження їх пересування навіть у межах тих блоків, де вони працюють.

На Запорізькій атомній станції, повідомляє ДІЯРУ на своєму офіційному сайті, у мережі на 10-ту ранку за Києвом знаходяться два блоки, один у ремонті і інші зупинені.

ДІЯРУ повідомляє, що «оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації», зазначаючи, що цю інформацію вони отримали від адміністрації ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських військ.

Генеральний директор МАГАТЕ наголошує, що на ЗАЕС «російські війська контролюють управління заводом і затвердження технічних рішень, прийнятих українськими операторами», наголошуючи, що це не є безпечним способом керувати роботою ядерної станції.

МАГАТЕ повідомляє про порушення та відключення зв’язку на станції, включно із внутрішньою комунікацією. У повідомленням ДІЯРУ йдеться про психологічний тиск, який здійснює присутність російських військ на персонал АЕС та місцевих жителів та складнощі із продуктами харчування.

«Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС».

У неділю, 6 березня, російські війська обстріляли ядерну пускову установку «Джерело нейтронів», яка знаходиться в ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут». ДІЯРУ звітує про значні пошкодження, нанесені установці (підстанція РУ-0,4 кВ повністю зруйнована), системі охолодження, будівлям та теплотрасі. Радіаційний стан, повідомляє агентство, поки що залишається в нормі.

Президент РФ Путін, згідно прес-релізу Кремля за підсумками розмови із президентом Франції, заявив, що росіяни контролюють ЧАЕС, щоб "виключити можливість організації українськими неонацистами або терористами провокацій, що загрожують катастрофічними наслідками", а захоплення російськими військами ЗАЕС він назвав провокацією, влаштованою українськими націоналістами. За його словами, «російські війська у взаємодії з українським підрозділом охорони та персоналу продовжують забезпечувати функціонування АЕС у штатному режимі».

Під час спільного засідання із ДІЯРУ, Асоціацією Західноєвропейських ядерних регулюючих органів та МАГАТЕ, Європейська група регуляторів ядерної безпеки знову закликала Російську «негайно припинити свою незаконну діяльність, щоб відновити контроль Держатомрегулювання над усіма ядерними об’єктами та матеріалами в межах міжнародно визнаних кордонів України відповідно до міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки та фізичного захисту», - йдеться на сайті ДІЯРУ.

«Україна, зі свого боку, закликала до вжиття невідкладних, ефективних і рішучих дій з боку світової спільноти щодо запобігання екологічної катастрофи».

У свої заяві, опублікованій на веб-сайті українського регулятора, ветерани атомної енергетики України, серед інших звернулися до «всіх адекватних та здатних мислити працівників атомної галузі РФ (щиро сподіваємося, що такі ще залишилися і не засліплені пропагандою кремля) висловити свою позицію і не допустити непередбачуваного розвитку подій».

Фахівці із ядерної енергетики, з якими спілкувався «Голос Америки», зазначили, що хоча безпека сучасних АЕС є вищою, ніж вона була на Чорнобилі, вони все одно не пристосовані до роботи в умовах війни.

«Вони були посилені, щоб краще протистояти терористичним атакам. Була покращена внутрішня безпека, щоб легше ідентифікувати внутрішні загрози, наприклад, саботаж, але вони не призначені для того, щоб витримувати атаку бронебійних снарядів, ракет або будь-яких інших засобів сучасної війни», - сказав Ричард Вейтц, директор Центру Політично-військового аналізу "Інституту Гудзона" у Вашингтоні.

«Якщо станеться неполадка в мережі і реактор (на ЗАЄС - ГА) відключиться від електромережі, є запасні варіанти. Є дизельні генератори, які власне розраховані як аварійний варіант. Знову ж, в умовах повномасштабної війни цілком не виключено, що навіть ці запасні системи можуть бути пошкоджені. Тоді справді вода в реакторах википить, температура підніметься, ці радіоактивні речовини можуть активізуватися і є ризик викиду радіації. І якщо укриття пошкоджене, може відбутися викид великої кількості радіоактивних речовин у середовище», - сказала в інтерв’ю Голосу Америки дослідниця з питань ядерної енергетики "Центру Белфера" Гарвардського Університету Мар’яни Буджерин.