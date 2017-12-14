Маккейна госпіталізовано через побічні ефекти від терапії раку – офіс сенатора

Американського сенатора-республіканця Джона Маккейна госпіталізували через побічні ефекти терапії раку.

Про це у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті впливового політика.

«Сенатор Маккейн у даний час отримує лікування в медичному центрі Walter Reed у Бетесді, штат Меріленд, через нормальні побічні ефекти його тривалої терапії раку. Як завжди, він вдячний своїм лікарям за прекрасну турботу, а також друзям і прихильникам за їхню підтримку і добрі побажання. Сенатор Маккейн з нетерпінням очікує повернення на роботу якомога швидше», – йдеться в повідомленні.

Про які саме ускладнення зі здоров’ям 81-річного сенатора йдеться, в офісі Маккейна не уточнили.

У липні Маккейну видалили злоякісну пухлину головного мозку. Маккейн тоді добре переніс операцію, був виписаний з лікарні на наступний день після хірургічного втручання.

Як відомо, Джон Маккейн, який очолює Сенатський комітет з питань збройних сил, є палким прихильником України, неодноразово закликав до надання зброї українським військовим у війні з підтримуваними Росією сепаратистами на Донбасі.

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